Düsseldorfer SPD zieht Parteitag trotz Corona durch

Am 13. September werden in Nordrhein-Westfalen Stadt- und Gemeinderäte, Bezirksvertretungen, Kreistage, Bürger- und Oberbürgermeister gewählt. Doch noch nicht alle Parteien haben für die Kommunalwahl ihre Kandidaten aufgestellt. Die Versammlungen dafür werden jetzt geplant. Nicht einfach in Corona-Zeiten.

„Bei uns bleibt es beim ursprünglich geplanten Termin am 6. Juni“, sagt der Düsseldorfer SPD-Chef Andreas Rimkus. „Unter Einhaltung der drei Kriterien Hygiene, Abstand, Maske.“ In der Aula des Geschwister-Scholl-Gymnasiums, wo SPD-Parteitage üblicherweise stattfinden, ist das nicht möglich. „Wir brauchen eine größere Halle, um den Abstand einhalten zu können“, so Rimkus. Die wird gerade gesucht, die SPD steht dazu in engem Kontakt mit der Stadt. Die Vertreterversammlung mit knapp 200 Menschen könnte in der Stadthalle, einer Messehalle oder ein Drei- oder Vierfach-Turnhalle über die Bühne gehen.“ Benötigt werden 500 bis 600 Quadratmetern Fläche.

SPD: „Wir wollen das stramm durchziehen“

Auf lange Reden soll verzichten werden, auch auf Kandidatenvorstellungen. Die könnten vorab schriftlich und über soziale Netzwerke erfolgen. „Es geht darum, die Versammlung stramm durchzuziehen“, so der Vorsitzende Rimkus. Allerdings: „Eine Begrüßung durch den Vorsitzenden und ein Grußwort von Oberbürgermeister Thomas Geisel wird es geben.“

Bei der Durchführung des Parteitages wird derzeit das Prozedere geprüft. Gibt es Einlasskontrollen? Wie führt man am besten kontaktlos die Wahlen durch? Wie das Einsammeln und Auszählen der Stimmzettel? Fest steht: Es gibt Ordner, damit es kein wildes Herumgelaufe gibt.

OB Thomas Geisel auf Platz 1 der SPD-Liste

Oberbürgermeister Thomas Geisel soll übrigens auf Platz 1 der SPD-Reserveliste für den Stadtrat gewählt werden. Das ist der Vorschlag des Vorstandes. Außerdem wird Geisel am 6. Juni als Kandidat der SPD für das Amt des Oberbürgermeisters gewählt. Wer auf den weiteren Plätzen der Reserveliste folgt, wollte Andreas Rimkus nicht sagen. Nur so viel: Es gibt eine Frauenquote. Demnach belegen Bewerberinnen alle geraden Plätze der Reserveliste, im Wechsel folgen Männer auf den ungeraden Plätzen. Die Plätze nach der Reserveliste werden von den Kandidatinnen und Kandidaten für die 41 Wahlkreise für den Stadtrat eingenommen, lediglich die Reihenfolge ist unklar. Dass es da Diskussionen oder gar Streitereien gibt, glaubt Andreas Rimkus nicht. Die SPD sei sich im Vergleich zu anderen Parteien eben einig...

FDP: „Das wird kurz und knackig“

Die FDP hatte bereits im September 2019 ihre OB-Kandidaten und die Reserveliste für den Stadtrat gewählt, es fehlen noch die Bewerber für die 41 Stadtrats-Wahlkreise und die Bezirksvertretungen. Das passiert am 16. Mai in der Aula des Comenius-Gymnasiums in Oberkassel. Die, so FDP-Geschäftsführerin Simone Schroer-Thewalt, sei größer als der Sitzungssaal bei der Handwerkskammer, wo sich die FDP sonst trifft. Am 16. Mai müssen 150 Parteimitglieder untergebracht werden. Die Vorgaben werden laut FDP eingehalten: Ausreichender Mindestabstand, ausreichend Wasch- und Desinfektionsmöglichkeiten, Abstandshalter beim Einlass. Auch soll der Parteitag laut Simone Schroer-Thewalt „kurz und knackig“ ablaufen. Die geplante Gastrede von FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg wurde abgesagt.

Grüne: „Wir haben noch keinen Termin“

Die Grünen, die mit Stefan Engstfeld ihren OB-Kandidaten bereits nominiert haben, ihre Bewerber für den Stadtrat aber noch nicht, haben sich noch auf keinen Termin festgelegt. Gpelant sei die Aufstellung Mitte Juni, sagt Grünen-Chefin Paula Elsholz. „Das wäre aber auch der späteste. Bis zum 16. Juli müssen ja alle Listen fertig sein.“ Auch ein Veranstaltungsort stehe noch nicht fest. Man suche einen Ort, wo die Schutz- und Gesundheitsmaßnahmen umsetzbar sind.