Düsseldorfer Stadtpolitik übt Kritik an Ausgangssperre

Wie leer gefegt sind die Gassen der Düsseldorfer Altstadt nun des Nachts. An den dafür verantwortlichen Ausgangssperren gibt es derweil scharfe Kritik. Die Meinungen in der Stadtpolitik gehen weit auseinander. Während einigen die Regelung zu weit geht, wollen andere Unternehmen stärker in die Pflicht nehmen.