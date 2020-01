Düsseldorfer Toleranzorden für Integrationsminister Stamp

Joachim Stamp, NRW-Minister für Familie und Integration sowie Vorsitzender der NRW-FDP wird am Freitag in Düsseldorf mit dem Toleranzorden ausgezeichent.

Düsseldorf. Auch Staatssekretärin Serap Güler wird vom Kreis der Initiatoren des Düsseldorfer Toleranzwagens 2020 für ihr Engagement ausgezeichnet.

Der Kreis der Initiatoren des Toleranzwagens 2020 verleiht am Freitag erstmals den neu geschaffenen „Toleranzorden“. Der geht an Joachim Stamp (FDP), stellvertretender Ministerpräsident und Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration, sowie an Serap Güler, Staatssekretärin für Integration. Die Orden werden in der Wagenbauhalle am Toleranzwagen überreicht.

Minister unterstütze den Toleranzwagen von Beginn an

Das Projekt „Toleranzwagen für Düsseldorf“ erhielt von Beginn an den Zuspruch von Minister Joachim Stamp. Im Anfangsjahr 2018 setzte er sich früh mit der Jüdischen Gemeinde in Verbindung, um ihr Vorhaben zu unterstützen. Staatssekretärin Serap Güler befürwortet das integrative Projekt und begrüßt insbesondere den neu gegründeten muslimischen Karnevalsverein „Orient Okzident Express“, der allen Menschen – egal welcher Herkunft, Religion oder sexueller Orientierung – offen steht. Darüber hinaus wurde vergangenes Jahr im Ministerium die Koordinierungsstelle Muslimisches Engagement in NRW eingerichtet.

„Für ihr Engagement bekommen beide von den Initiatoren den Toleranzorden verliehen", hieß es Mittwoch von der evangelischen Kirche Düsseldorf, die mit der katholischen Kirche ebenfalls zu den Initiatoren des Toleranzwagens gehört.

An der Übergabe des Toleranzordens nehmen teil: Superintendent Heinrich Fucks (Evangelischer Kirchenkreis), Michael Szentei-Heise (Verwaltungsdirektor Jüdische Gemeinde), Stadtdechant Frank Heidkamp (Katholischer Gemeindeverband), Ataman Yildirim (Vorsitzender Orient-Okzident-Express) teil. (gömi)