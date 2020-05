Düsseldorfer Umweltspuren: Noch keine Reaktivierung?

Wie geht es mit den Umweltspuren und Parkgebühren weiter? Eigentlich hatte die Stadtspitze geplant, die Sonderspuren ab Montag, 4 Mai, zu reaktivieren. Ebenso sollten die Parkgebühren ab Montag wieder wie gehabt anfallen. Doch nun wird gezögert.

Infektionszahlen werden zunächst ausgewertet

„Eine Entscheidung zur Reaktivierung der Umweltspuren wird ebenso wie die zum Ende der Aussetzung der Parkgebühren in der Innenstadt aller Voraussicht nach am Montag, 4. Mai, getroffen werden“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt von Donnerstag. Weiter heißt es: „Bis dahin werden noch die aktuellen Entwicklungen des Straßenverkehrs, der ÖPNV-Nutzung und der Infektionszahlen mit dem Coronavirus beobachtet und ausgewertet.“