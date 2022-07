Düsseldorfer Veranstalter Alltours mit dickem Gäste-Plus

Düsseldorf. Buchungsplus im Sommer bei zehn Prozent, für Winter mehr als 25 Prozent. Schon jetzt ist wieder das Vorkrisen-Niveau erreicht.

Die Deutschen wollen wieder reisen – das merkt man vor allem am derzeitigen Chaos an den Flughäfen Düsseldorf und Köln. Dass die Reisefreude auch im Winter so bleibt, davon geht der Düsseldorfer Reiseveranstalter Alltours aus. Er erwartet für die Wintersaison 2022/23 ein Gästeplus von mehr als 25 Prozent im Vergleich zum Vorkrisen-Winter 2019/20. „Die Reiselust unserer Kundinnen und Kunden ist ungebrochen. Nach zwei schwierigen Jahren spüren wir einen großen Nachholbedarf, der sich auch in der kommenden Wintersaison fortsetzen wird“, so Alltours- Inhaber Willi Verhuven. „Wir erwarten ein deutliches Buchungsplus bei allen Reisezielen, insbesondere bei den Fernreisen.“

Nur 3 Prozent Preissteigerung im Winter

Alltours-Inhaber Willi Verhuven freut sich, das es wieder gut läuft und die Buchungen besser laufen als im Vorcorona-Jahr 2019. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Die gestiegene Nachfrage zeichnet sich sowohl bei den Pauschalreisen als auch bei den Individualreisen mit eigener Anreise ab. Wer für den Winter bereits ein Reiseziel ins Auge gefasst hat, sollte unbedingt frühzeitig buchen. Denn noch sind die Preise günstig: Trotz der erschwerten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen seien die Preise mit durchschnittlich 3 Prozent bisher nur moderat gestiegen. „Eine frühzeitige Buchung bei der zu erwartenden steigenden Nachfrage zahlt sich aus. Gleichzeitig profitiert man auch von attraktiven Frühbucherangeboten“, rät Verhuven.

Branche bietet gute Stornierungsmöglichkeiten

Alltours erleichtert mit kundenfreundlichen Stornierungsbedingungen eine frühzeitige Entscheidung: Bis 14 Tage vor Abreise ist eine gebuchte Reise kostenlos stornierbar. Diesen Service bietet Alltours ohne Aufpreis an. So kann man flexibel und risikolos auf mögliche coronabedingte Veränderungen reagieren. Auch andere Reiseveranstalter und einige Fluggesellschaften bieten immer noch unkomplizierte Umbuchungs- und Stornierungsmöglichkeiten an.

Geschäftsjahr schon jetzt besser als vor Corona

Die steigenden Buchungen machen sich auch für das laufende Geschäftsjahr des Düsseldorfer Reiseunternehmens bemerkbar. Laut Willi Verhuven habe man bereits jetzt das Vorkrisenniveau des Geschäftsjahres 2019/20 überschritten. „In der aktuellen Sommersaison verzeichnen wir einen Anstieg von zehn Prozent bei den Gästen und ein Umsatzplus von über 20 Prozent“, so Verhuven. „Denn unsere Kundinnen und Kunden gönnen sich mehr, buchen höherwertige Hotels und mehr All-inclusive Angebote.“ Die Reisefreude sei einfach enorm. Verhuven: „Unsere Erfahrung zeigt, dass Urlaubsreisen erheblich zum Wohlbefinden beitragen und uns allen helfen, auch schwierige Zeiten besser zu bewältigen.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf