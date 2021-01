Düsseldorfer Verein zeigt Stück über jüdische Einwanderer

Düsseldorf. Performance ist Teil eines Festjahresprogramms zu 1700 Jahren jüdischem Leben in Deutschland. Christlich-Jüdischer Verein engagiert sich.

Jüdisches Leben sichtbar und erlebbar zu machen und dem erstarkenden Antisemitismus etwas entgegenzusetzen -- das ist Ziel des Festjahres 2021 unter dem Titel „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“.

Diese Angabe bezieht sich auf das Jahr 321: Aus dieser Zeit stammt der erste Nachweis von in Deutschland lebenden Juden – ein Edikt des römischen Kaisers Konstantin das der jüdischen Gemeinde Kölns bestimmte Rechte einräumte.

Wahrnehmung jüdischen Lebens kaum vorhanden

Bekannt ist den meisten Leuten von dieser langen Geschichte nur sehr wenig:„Die Wahrnehmung jüdischen Lebens läuft leider bei vielen Menschen über die Shoa, den Holocaust und die damit verbundenen Opfer“, sagt Andrea Sonnen, Düsseldorfer Geschäftsführerin der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit (CJZ). „Das heißt: Viele kennen die ganz normale Lebenswirklichkeit heutiger Jüdinnen und Juden nicht, sondern nur tote Juden.“ Seit 1992 arbeitet Sonnen in der CJZ mit einem vielseitigen Veranstaltungsprogramm daran, ein geschwisterliches Verhältnis zwischen Christen und Juden zu schaffen, Vorurteile zu beseitigen und für die Beschäftigung mit jüdischer Religion, Kultur und Geschichte zu werben. Das Interesse an dieser Arbeit wächst seit Jahren -- mittlerweile hat die Gesellschaft mit Sitz im Haus der Kirche 542 Mitgliede r.

In diesem Festjahr soll nun die Geschichte und die ganze Bandbreite jüdischen Lebens abgebildet werden, sagt Sonnen, „Denn das Leben jüdischer Menschen ist viel mehr als die Shoa und die Verfolgung“. Mit einem großen Projekt, einer Theater- und Musik-Performance unter dem Titel „Displacement. Morgen werde ich nicht sein...“, beteiligt sich die Düsseldorfer CJZ am Festjahresprogramm. In der Aufführung geht um die Geschichte jüdischer Einwanderer aus Russland Anfang des 20. Jahrhunderts.

Mehr als 90 Prozent russisch-jüdische Einwanderer

„In den heutigen jüdischen Gemeinden leben zu mehr als neunzig Prozent russisch-jüdische Einwanderer“, sagt Sonnen, „Wir versuchen mit unserem Projekt zu zeigen, was die Geschichte damals, der Umgang mit Antisemitismus und auch der Widerstand gegen das NS-Regime für die heutige Erinnerungskultur und die heutige Identität der Eingewanderten bedeuten“. Zum Projektteam gehören die Regisseurin Shulamit Jacobi von „rimon productions Köln“ sowie der Komponist Alexander Manotzkow aus Moskau und die Historikerin und Dramaturgin Elena Solominski aus Düsseldorf. Geplant ist eine Aufführung im Herbst in der jüdischen Gemeinde. Die Performance soll auch in anderen Städten, darunter München und Leipzig, gezeigt werden. Auch beim jährlich wiederkehrenden Europäischen Tag jüdischer Kultur am 5. September wird sich die CJZ mit einem Programmpunkt zum jüdischen Leben in der Stadt beteiligen.….