Düsseldorfs Grüne lassen sich von Bürgern beraten

Düsseldorf Ideensammlung für Zukunftsprogramm für die Landtagswahl 2022 als ur-demokratischer Prozess: Grüne fragen Düsseldorfer nach der Meinung.

Die Grünen in Düsseldorf beteiligen sich an der Erstellung des Zukunftsprogramms zur NRW-Landtagswahl 2022. Ganz zu Beginn lassen sie sich dabei von Bürgerinnen und Bürgern beraten – unter anderem aus Düsseldorf. Wegen der Corona-Krise findet das online statt. Dafür wurde extra eine neue Beteiligungsplattform aufgebaut.





„Wie wollen wir in Zukunft leben? Antworten auf diese Frage kann niemand alleine finden“, sind sich Paula Elsholz und Mirja Cordes, die beiden Sprecherinnen der Düsseldorfer GRÜNEN einig. Das Duo lädt alle Bürger der Stadt ein, sich an der Befragung zu beteiligen. "Sagen Sie uns Grünen, was Ihnen für die Zukunft in NRW wichtig ist – und wie wir den Wandel gemeinsam mit Ihnen gestalten können“, appellieren Elsholz und Cordes.

Auch die nicht so lauten Stimmen sind wichtig

Paula Elsholz, erklärt, warum ihre Partei erstmals auf diese Weise bei der Programm-Erstellung die Menschen einbezieht: „Die Corona-Krise und der aktuelle Lockdown lassen uns zwangsläufig über unsere Zukunft nachdenken. Wir wollen wissen, was Bürgerinnen und Bürger von uns erwarten. Und dabei auch die Stimmen hören, die gerade nicht so laut sind – dafür aber nicht weniger wichtig.“





Die Online-Befragung ist unter https://gruene-nrw.mitdenken.online und über die Website der Grünen NRW zu finden und läuft noch bis Mitte Januar. Unter den Teilnehmenden verlosen die Grünen 20 Büchergutscheine – für eine Buchhandlung vor Ort.