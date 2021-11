Düsseldorfs Heinrich-Heine-Platz wirft sich in Schale

Düsseldorf. Der „Eingangsbereich“ zur Altstadt wird ab 2023 umgestaltet. Neben der städtebaulichen Gestaltung stand die Verkehrsführung dabei im Mittelpunkt.

Eine städtebauliches Glanzstück ist der Heinrich-Heine-Platz bisher nicht und wird es wohl auch in Zukunft nicht werden. Allerdings soll die Altstadt durch die Umgestaltung dieses Platzes an Attraktivität und Zukunftsfähigkeit deutlich gewinnen, wenn die Pläne umgesetzt worden sind, die die Dezernenten für Mobilität, Planen und Bauen sowie des Verkehrsmanagements nun vorgestellt haben.

„Bei der Umgestaltung des Heinrich-Heine-Platzes müssen vielfältige Aspekte und Anforderungen Berücksichtigung finden. Die Verkehrsführung gilt es im Sinne der Verkehrswende zu optimieren, dabei das sich verändernde Stadtklima und die Multifunktionalität des Platzes für Veranstaltungen zu beachten“, erklärte Jochen Kral, Dezernent für Mobilität. Mit seiner Lage zwischen Königsallee und Altstadt sei der Platz ein zentraler Ankunftsort für Menschen, die die Altstadt besuchen. Die fußläufige Verbindung von den östlich gelegenen Einkaufsstraßen zum Rhein führt über den Platz, und bereits heute diene er als Treffpunkt und Aufenthaltsort, meint Bau-Dezernentin Cornelia Zuschke.

Viele Bürger haben ihre Meinung zur Planung kundgetan

Nach der Auswertung einer in der Zeit von Juli bis August 2021 erfolgten öffentlichen Beteiligung, bei der die Mehrzahl von 66 Prozent der insgesamt 2.905 Teilnehmenden die Neugestaltung als positiv bewerteten, liegt nun eine konkrete Planung hinsichtlich der Platzgestaltung vor.

Verbesserung der Aufenthaltsqualität: Eine großflächige Begrünung, die den Heinrich-Heine-Platz zu einer grünen Oase im Stadtzentrum werden lassen soll, wird durch zwei Baumreihen erreicht. Die Baumallee aus der Heinrich-Heine-Allee, in Richtung des Wilhelm-Marx-Hauses, wird somit fortgesetzt. Zudem sollen Hochbeete gepflanzt werden, welche die neuen Aufenthaltsflächen von der Straße abgrenzen. Westlich des Carsch-Hauses, in der Hunsrückenstraße, sollen in eine großzügige Sitzlounge Bücherkisten integriert werden, die den Passantinnen und Passanten unter anderem ermöglichen, in digitalen Büchern zu schmökern. Auch die Beleuchtung soll mit sogenannten Akzentlichtern zum Verweilen einladen.

Anpassung der Verkehrsführung: Um den vielen Passanten mehr Platz und Bewegungsfreiheit zu bieten, werden am Heinrich-Heine-Platz gezielt Flächen von Einbauten frei gehalten. Der gesamte Platz kann durch den Wegfall der Verbindung zur Kasernenstraße vergrößert werden, und der neugestaltete Zugang in das Basement des Carsch-Hauses mit seinem Lichthof fügt sich in die offene Platzmitte ein. In puncto Barrierefreiheit wird unter anderem ein Glasaufzug vorhanden sein, mit dem Menschen mit Einschränkungen problemlos und komfortabel direkt zur untenliegenden U-Bahn-Station gelangen können. Der U-Bahn-Abgang Richtung Flinger Straße auf dem Heinrich-Heine-Platz soll zudem an das vorhandene Leitliniennetz der Altstadt angeschlossen sein.

Kraftfahrzeugverkehr: Der fließende Verkehr soll auf der dann in beide Richtungen befahrbaren Breite Straße geführt werden. Dafür steht für den Geradeausverkehr in Nord-Südrichtung jeweils eine Fahrspur zur Verfügung. Für den Verkehr in Richtung Theodor-Körner-Straße wird aus Norden eine Linksabbiegespur und aus Süden eine Rechtsabbiegespur angeordnet. Zudem wird in der Breite Straße eine Linksabbiegespur in die Benrather Straße eingerichtet. Die Durchfahrt zum Heinrich-Heine-Platz wird für den Regelverkehr verboten. Die Theodor-Körner-Straße wird als einspurige Einbahnstraße in Fahrtrichtung Osten ausgewiesen.

Fußgängerverkehr: Durch den Wegfall von Fahrspuren ergeben sich auf der Achse Flinger Straße/Theodor-Körner-Straße kürzere und sehr gradlinige Wege und somit deutlich kürzere Querungszeiten als derzeit möglich. Darüber hinaus entfallen die vorhandenen Mittelinseln. Durch die Ausweisung der Theodor-Körner-Straße als Einbahnstraße in Richtung Osten ergibt sich die Möglichkeit, die Seitenräume dort für den Fußgänger zu erweitern und geradlinige Laufwege anzubieten.

Öffentlicher Nahverkehr: Eine Bushaltestelle soll vor das Rheinbahnkundencenter gelegt werden. Die Bushaltestellen der Benrather Straße beziehungsweise der Kasernenstraße wurden zunächst in der Breite Straße positioniert - eine Verschiebung wird noch geprüft.

Radverkehr: Auf der Heinrich-Heine-Allee, der Breite Straße und der Benrather Straße sind für jede Fahrtrichtung separate farblich deutlich markierte Radfahrstreifen vorgesehen. Abweichend davon wird der Radverkehr in Fahrtrichtung Süden entlang der Heinrich-Heine-Allee nahezu vollständig auf einem Bordsteinradweg geführt. Im Abschnitt der Kasernenstraße wird der Radverkehr bei Anordnung einer Streckengeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern auf der Fahrbahn geführt. Darüber hinaus ist vorgesehen, eine 3 Meter breite Radwegeverbindung von der Breite Straße zur Kasernenstraße zwischen Carsch-Haus und Wilhelm-Marx-Haus einzurichten.

Taxiverkehr: Der Taxistand bleibt wie bisher zwischen Theodor-Körner-Straße und Elberfelder Straße platziert. Die Anfahrt des Taxistandes kann dabei über den Tunnel der Elberfelder Straße, aus einer Wartezone parallel zum Tunnel oder auch aus der Heinrich-Heine-Allee erfolgen. Im dortigen Platzbereich können dabei bei einstreifiger Aufstellung bis zu 15 Taxen stehen.

Ausblick: Der Stadtrat soll nun die Stadtverwaltung beauftragen, auf Grundlage der vorliegenden Grob-Planungen die Detailplanungen in Angriff zu nehmen. Für diese Planungen werden eineinhalb Jahre benötigt. Es ist vorgesehen, im Jahr 2023 mit dem Bau der Straße zu beginnen. Für die Bauzeit werden etwa zwölf Monaten veranschlagt.

Der Musik-Pavillon vor dem Carsch-Haus verschwindet. Er soll als Hochzeits-Pavillon im Hofgarten vor dem Standesamt aufgestellt werden, so ein Vorschlag von CDU und Grünen.

