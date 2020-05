Düsseldorfs Kultur ist durch Corona-Krise in großer Not

Düsseldorf. Theater, Kinos und Veranstalter in Düsseldorf leiden unter den andauernden Einschränkungen. Nun arbeiten die ersten an Konzepten zur Öffnung.

Düsseldorfs Kultur leidet unter den Einschränkungen zum Schutz vor dem Coronavirus.Nicht nur die Künstler selbst, sondern auch Einrichtungen wie Theater, Konzertveranstalter und Kinos gerieten in den vergangenen Wochen in Not. Nun scheint es bei der aktuellen Lockerungswelle nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis auch diese Einrichtungen wieder öffnen dürfen. Viele Betreiber arbeiten bereits an Konzepten für die Wiederöffnung.

„Am 8. März war unsere letzte Veranstaltung“ sagt Stefan Prill, Inhaber der Eventlocation Stahlwerk an der Ronsdorfer Straße. Viele wurden bereits im Februar abgesagt.“ Wann er wieder öffnen kann, das weiß Prill noch nicht. „Erstmal gar nicht. Ich sehe das Stahlwerk noch lange geschlossen“, sagt er. „Es werden jetzt schon Konzerte von Ende diesen Jahres auf 2021 verschoben.“ Lediglich das Treibgut, den zum Stahlwerk gehörenden Gastrobetrieb mit Außenbereich, könne man in diesem Jahr wieder öffnen, meint Prill. „Partys oder Konzerte wird es aber erstmal nicht geben.“

Theater in Düsseldorfer arbeiten an Hygienekonzepten

Auch bei den Düsseldorfer Theatern wird überlegt, wie der Betrieb nach einer Öffnung aussehen kann. „Wir arbeiten an einem Konzept“, berichtet Helge Neuber, Chef im Takelgarn Theater in Friedrichstadt. „Wir könnten nur mit wenig Leuten hier arbeiten. Das wäre wahrscheinlich nicht wirtschaftlich, aber wir wollen etwas machen, damit Künstler, die gerade gar nichts haben, auch wieder eine Chance bekommen, um zu spielen und Geld zu verdienen“, so Neuber.

Beim Kom(m)ödchen arbeitet man ebenfalls an einem Konzept und daran, welche Sitzordnung man aufstellt, hieß es auf Anfrage. Es sei zwar möglich, ab Juni wieder zu öffnen, aber sicher sei noch nichts.

Beim Theater an der Luegalle gibt es derweil bereits einen neuen Spielplan und einen Probeplan für die Schauspieler, berichtet Leiterin Christiane Reichert. „Wir haben die Pause recht unbeschadet überstanden. Es gab zwar keine Einnahmen, aber die schwarze Null steht“, versichert sie. „Ich habe ein Hygienekonzept entworfen. Aber wir müssen mindestens jeden zweiten Platz besetzen. Wenn wir zwei Plätze zwischen jedem Gast freilassen müssen, dann lohnt sich der Betrieb nicht mehr“, sagt die Theaterleiterin weiter. „Ansonsten können wir die Bar geschlossen lassen, Abstandsstreifen anbringen und auch Masken sind kein Problem“, erklärt Reichert weiter. Ab 4. Juni könne an der Luegallee wieder gespielt werden.

Filmkunstkinos in Düsseldorf wollen wieder aufmachen

Im Savoy Theater will man derweil noch etwas abwarten, welche Vorgaben die Politik für Theater einführt. „Wir sind gestern schon mit dem Zollstock durch den Saal gelaufen, um zu sehen, wie man den Abstand einhalten könnte“, erzählt Inhaber Stefan Jürging. „Das wird schwer. Aber ich frage mich auch, ob es Sinn macht, jetzt schon wieder Vollgas zu geben. Ich finde, man sollte da noch vorsichtig sein.“

Die Filmkunstkinos wollen sobald es geht, auch wieder aufmachen, sagt Programmleiter Kalle Somnitz. „Die Auslastung wäre dann zwar bei 25 bis 30 Prozent, was jenseits der Grenze der Rentabilität liegt, aber ich finde das besser, als gar nicht aufzumachen. Wir wollen wieder Filme zeigen.“

Frühestens ab Juni will dann auch der Konzertveranstalter GoldMucke wieder loslegen. Die Gigs finden etwa im Biergarten Vierlinden in Oberbilk statt. „Wir wollen dann erstmal mit 50 bis 100 Leuten klein anfangen“, berichtet Veranstalter André Janssen.

Corona-Lage in der Kultur Unsicherheit über neue Termine

Unklar ist die Lage jedoch bei der ursprünglich für Ende März geplanten Micro Pop Week. Die Veranstaltungsreihe mit rund 25 einzelnen Veranstaltungen war in vielen kleinen Räumen geplant, wo es schwer sei, Abstände einzuhalten, sagt Melanie Schrader. „Wir wollen das nur ungern auf nächstes Jahr verschieben. Im Sommer gibt es noch einmal ein Treffen, wo wir uns dann beraten.“ Die Überlegung, das ganze online im Livestream durchzuführen, habe man verworfen. „Es geht uns darum, die Leute zusammenzubringen“, sagt Schrader.