Düsseldorfs neues Prinzenpaar ist verheiratet

Düsseldorf. Uwe und Melanie Willer übernehmen die Regentschaft der Narren. Ihre Vorgänger waren seit 2019 im Amt.

Als OB Stephan Keller am Donnerstagnachmittag in den Jan-Wellem-Saal schreitet, ist dieser gut gefüllt und die Laune hörbar hervorragend. „Ohhh!“ schallt es durch den Raum, als der „Erste Bürger“ durch die Tür kommt – Keller muss schmunzeln, einige Karnevalisten lachen. Es ist – der Pandemie geschuldet – die erste Bekanntgabe eines Düsseldorfer Prinzenpaares, die in seine Amtszeit fällt. „Ich hatte gedacht, ich hätte als Oberbürgermeister schon alle Karnevalsbräuche einmal durch“, so Keller. „Doch heute eröffne ich zum ersten Mal diese besondere Veranstaltung.“

Ernennung stellt ein kleines Jubiläum dar

Auf den Oberbürgermeister folgt Michael Laumen, Präsident des Comitee Düsseldorfer Carneval (CC), um den Narren ihre neuen Regenten zu präsentieren. „Für das Comitee Düsseldorfer Carneval gab es in diesem Jahr eine komfortable Situation“, so Laumen, „denn es haben sich doch einige Paare beworben, um das neue Prinzenpaar zu werden“. Doch er sei sich sicher, dass das Comitee eine sehr gute Wahl getroffen hat.

Und die Wahl stellt ein kleines Jubiläum dar: Zum ersten Mal seit 25 Jahren ist das neue Prinzenpaar nämlich bereits verheiratet: Uwe und Melanie Willer übernehmen die Regentschaft der Düsseldorfer Narren. Beide sind seit vielen Jahren im Karneval aktiv: Als Mitglieder der KG Regenbogen und der Prinzengarde Blau-Weiss, wo sie auch Senatorin und Senator sind. Venezia Melanie war dazu auch von 2013 bis 2017 Präsidentin der Närrischen Marktfrauen.

Gebürtig kommt der neue Prinz aus Mönchengladbach. „Sein einzigster Makel!“ scherzt CC-Präsident Laumen. Doch der neue Prinz stellt klar: „Ich wohne in Düsseldorf, seit ich 19 bin. Das hier ist meine Heimat.“ Die neue Venezia muss sich solche Scherze nicht gefallen lassen, sie kommt auch gebürtig aus der Landeshauptstadt.

Beide Ehepartner haben erwachsene Kinder. Er machte eine Ausbildung zum Bankkaufmann und studierte Betriebswirtschaftslehre, sie eine Ausbildung zur Hauswirtschafterin und studierte dann Oecotrophologie – eine Kombination aus Ernährungswissenschaft und Haushaltswissenschaft. Heute leitet Melanie Willer den Bereich Café-Bäckerei-Kantine Südpark bei der Werkstatt für angepasste Arbeit, ihr Mann ist Geschäftsführender Gesellschafter beim Immobilienunternehmen Blackbear Real Estate. Ihre Freizeitvorlieben teilen die beiden: Sport, gutes Essen und Geselligkeit.

„Für mich geht ein Traum in Erfüllung“

„Für mich geht ein Traum in Erfüllung“, erklärt Uwe Willer den im Jan-Wellem-Saal versammelten. „Es ist wie bei einem kleinen jungen, der auf dem Fußballplatz davon träumt, Profikicker zu werden – und eines Tages im Stadion steht.“ Jetzt stehe er in seinem „Stadion“, als neuer Prinz – und sei dabei durchaus nervös.

Doch die Narren regieren muss er ja auch nicht ganz allein. Auch die Venezia an seiner Seite richtet schonmal ein paar Worte ans Volk. „Wir haben eine schwere Zeit hinter uns, über die wir nicht mehr viel reden wollen“, sagt sie mit Blick auf die für den Karneval desaströsen Corona-Jahre. „Wir Rheinländer brauchen die Geselligkeit. Jetzt hat das Brauchtum uns wieder!“ Beide freuen sich auf ihre Zeit als Prinzenpaar und rechnen mit einer tollen Session. Auf die Landeshauptstadt solle es Konfetti regnen, wünschen sie sich, bevor zum Abschluss die Venezia vom Oberbürgermeister noch einen Strauß übergeben bekommt.

