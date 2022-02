Düsseldorfs OB appelliert beim Bützen an Eigenverantwortung

Zwei Narren geben sich am Montag beim Rosenmontagszug in Düsseldorf bei strahlenden Sonnenschein ein Bützchen (Küsschen).

Düsseldorf. Düsseldorfs OB Keller erwartet, dass es an Karneval voll wird. Krisenstabsleiter Hintzsche verweist bei Tot-Impfstoff auf begrenztes Kontingent.

Innerhalb der nächsten Wochen soll der so genannte Tot-Impfstoff mit dem Mittel des US -Herstellers Novavax auch in Düsseldorf verspritzt werden. Dies teilte Stadtdirektor und Krisenstabsleiter Burkhard Hintzsche währen der Corona-PK am Donnerstagnachmittag im Rathaus mit. „Das Kontingent ist allerdings begrenzt“, betont Hintzsche, so dass der Impfstoff auch in der Landeshauptstadt im Zuge der einrichtungsbezogenen Impfpflicht zunächst an die Krankenhäuser und an die Feuerwehr ginge. Ambulante Pflegekräfte (mit Arbeitgeberbescheinigung) sowie Privatpersonen, die über ein ärztliches Attest ihrer Unverträglichkeit gegenüber der bisherigen Impfstoffe verfügen, können sich zudem im Impfzentrum 2.0 einen Piks abholen.

Tanzen ja, aber nicht so richtig

Derweil hat Oberbürgermeister Stephan Keller erneut an die Jecke aus Düsseldorf und Umgebung appelliert, es an den bevor stehenden Karnevalstagen nicht zu übertreiben. „Wir gehen davon aus, dass es voll wird in der Stadt, obwohl wir Karnevalsfeiern zum jetzigen Zeitpunkt immer noch für das falsche Signal halten“, meinte der Rathauschef. Das Ordnungsamt wird in den Straßen und in den Kneipen der Stadt „nach Kräfteverfügbarkeit und stichprobenartig“ das Einhalten der Regeln kontrollieren, so Keller weiter.

Die Karnevals-Vorschriften in den so genannten „Brauchtumszonen“ sind wie berichtet nicht ganz unkompliziert. Tanzen ist laut Corona-Verordnung erlaubt, auch in Innenräumen. Dabei darf der Tanz allerdings nicht im Mittelpunkt stehen, wie dies zum Beispiel in Diskotheken der Fall ist. Was nun das Schunkeln und Bützen betrifft, da hört es für OB Keller mit der Kontrolleritis aber endgültig auf: „Spätestens da appellieren wir an die Eigenverantwortung der Leute.“

7-Tage-Inzidenz sinkt weiter

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Düsseldorf sinkt indes weiter: Der Wert, der die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner angibt, lag am Donnerstag bei 1301,0 (Mittwoch: 1368,0). Das RKI vermeldete 1284 Neuinfektionen und einen neuen Todesfall. Insgesamt sind in Düsseldorf 693 Personen an Covid-19 verstorben. Aktuell werden 306 Personen in Krankenhäusern behandelt, davon 33 auf Intensivstationen. In Düsseldorf wurden bislang 1.431.224 Impfungen verabreicht, davon 890.547 Zweit- oder so genannte Booster-Impfungen.

Auffällig deutlich gesunken ist die Zahl der PCR-Tests, die von der Stadt an der Mitsubishi-Halle durchgeführt werden. Das hat Laut Krisenstabsleiter Hintzsche aber nichts mit einem möglicherweise reduziertem Angebot zu tun. „Wir können nach wie vor jede Nachfrage bedienen“, betonte Hintzsche am Donnerstag. „Doch es gibt mittlerweile qualifizierte Antigentests, mit denen sich die Menschen aus der Quarantäne frei testen können. Es gibt also ein weiteres und gutes Instrumentarium.“

