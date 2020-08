Düsseldorfs OB findet Video von Polizeieinsatz „verstörend“

Düsseldorf. Das Twitter-Video, auf dem ein Düsseldorfer Polizist sein Knie auf den Kopf eines Mannes drückt, ist weiterhin Gesprächsthema.

Das Twitter-Video, auf dem ein Düsseldorfer Polizist bei einem Altstadteinsatz sein Knie auf den Kopf eines Mannes drückt, ist weiterhin Gesprächsthema. Der Vorfall geht jetzt bis ins Innenministerium. „Auch ich habe mich erschrocken“, sagte Innenminister Reul am Montag.

Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel nannte die Bilder, die sich seit Samstagabend (18.30 Uhr) rasend schnell in den sozialen Netzwerken verbreiteten, „verstörend“. Er wolle ja niemanden vorverurteilen, aber die Bilder haben ihn sehr, sehr erschreckt. Der Rathauschef fordert von der Polizei nun „sofortige Aufklärung des Sachverhaltes“.

Grüner OB-Kandidat: Schockierende Bilder

Auch der grüne OB-Kandidat, Stefan Engstfeld, zeigte sich nach dem Vorfall entsetzt. „Schockierende Bilder aus Düsseldorf“, postete Engstfeld in den sozialen Medien. Er fragt: „Was soll rechtfertigen, einen am Boden liegenden, fixierten Menschen das Knie in den Hals zu drücken?“

Auch die Linkspartei meldete sich. „Auf dem Genick eines Menschen zu knien, ist lebensgefährlich“, so Sprecherin Anja Vorspel. „Jeder Polizeibeamte muss mitbekommen haben, dass in den USA ein Mensch mit dem Namen George Floyd an einer ähnlichen Polizeihandlung gestorben ist. Die beteiligten Beamten müssen sich deshalb nach dem Dienstrecht und dem Strafrecht verantworten.“ Im Fall aus der Altstadt seien nun die Vorgesetzten verantwortlich. „Der Düsseldorfer Polizeipräsident Wesseler muss jetzt umgehend die Anwendung dieser menschenverachtenden Methode abstellen“, so Vorspel weiter.

Polizei Duisburg untersucht jetzt den Fall

Die Freien Wähler sind vorsichtig. „Zum aktuellen Vorfall sind uns die Zahlen, Daten, Fakten nicht bekannt. Deshalb gilt für uns solange die Unschuldsvermutung“, meint Spitzenkandidat Torsten Lemmer.

Aus Neutralitätsgründen wurde der Düsseldorfer Polizeieinsatz von Samstagabend derzeit von der Polizei Duisburg untersucht.