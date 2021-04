Düsseldorfs OB fordert Öffnung der Priorisierungsgruppe 3

Düsseldorf. Personen der kritischen Infrastruktur sollen in Düsseldorf jetzt schnell durchgeimpft werden. OB Keller spricht weiter von angespannter Lage.

Düsseldorf ist tagsüber eine Millionenstadt, heißt es immer so schön, denn es gibt hunderttausende Einpendler. Vor diesem Hintergrund hat Oberbürgermeister Stephan Keller einen, wie er sagt, „Düsseldorfer Wunsch“ an die Landesregierung. „Wir brauchen mehr Impfstoff, weil wir die Voraussetzungen und Kapazitäten haben, täglich viele Menschen zu impfen“, so der Rathauschef, der zudem dafür plädiert die Priorisierungsgruppe 3 zu öffnen. Zu dieser Gruppe der so genannten kritischen Infrastruktur zählen in der Landeshauptstadt rund 50.000 Personen. „Wenn wir diese Menschen jetzt schnell durchimpfen können, hat sich die Priorisierungsdebatte Ende Mai/Anfang Juni vielleicht schon erübrigt“, so Keller weiter.

Rund 1600 Personen sind aktuell infiziert

Am Donnerstag ist die 7-Tages-Inzidenz in Düsseldorf im Vergleich zu Mittwoch leicht gestiegen. Der Wert lag bei 150,7. Das Gesundheitsamt vermeldete 177 Neuinfektion, womit aktuell rund 1600 Personen in der Rheinmetropole infiziert sind. 56 Menschen, die an Covid-19 erkrankt sind, liegen derzeit auf einer Intensivstation. „Zurzeit haben wir noch zehn freie Intensivbetten“, trug Keller am Donnerstagvormittag während der wöchentlichen Corona-Pressekonferenz der Stadt vor. „Die Lage bleibt also weiter angespannt und ernst.“

Da sind die dann doch eher positiven Nachrichten von der Impffront willkommen. Stadtdirektor und Krisenstabsleiter Burkhard Hintzsche vermeldete, dass nun die „Schallmauer“ von 200.000 Impfungen durchbrochen wurde. Gemeinsam mit den Impfvorgängen in den Hausarztpraxen wurden in Düsseldorf Stand Donnerstagmorgen bereits 212.827 Impfdosen verspritzt. Ab Montag sollen zudem 3955 Dosen des Impfstoffs von Johnson & Johnson an die Beschäftigten in der Obdachlosenhilfe und auch (mit mobilen Teams) an die Wohnungslosen auf der Straße verspritzt werden. „Auch da“, so Hintzsche, „geht es also voran“.

Mobile Impfteams in Vierteln mit hoher Inzidenz

Derzeit sind, so berichtete der Krisenstabsleiter weiter, in den Stadtvierteln mit hoher Inzidenz (Bezirke 6, 8, 9) an sechs Tagen die Woche von 9 bis 17 Uhr Testmobile unterwegs, „um auch weiße Flecken in der Stadt auszumachen“. Einen solchen habe es etwa am Kamper Acker in Holthausen gegeben. „Dort haben wir jetzt ein stationäres Testzentrum errichtet.“

Apropos hohe Inzidenz: Die Zahlen in den Gemeinden im Umland liegen zum Teil deutlich über dem Düsseldorf-Wert. Im Kreis Mettmann etwa liegt die Inzidenz seit mehreren Wochen konstant klar über 200. Wie kommt das? „Wenn wir darauf eine klare Antwort hätten, würden wir vielleicht anders steuern“, sagt Keller. „Wir in Düsseldorf hatten immer stringente Regeln, und die Bevölkerung zieht mit, was das Einhalten der Corona-Regeln betrifft. Allerdings: Von einem Inzidenzzahlen-Wettbewerb haben wir am Ende alle nichts.“