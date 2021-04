Düsseldorf: Jetzt sollen Schranken die Auto-Poser stoppen

Düsseldorf. Weil alle bisherigen Maßnahmen nichts gegen Auto-Poser am Rheinufer kaum genützt haben, greift die Stadt Düsseldorf jetzt durch.

Die Bodenschwellen wurden bereits erhöht, aber anscheinend reichen sie gegen die Auto-Poser nicht aus: Um den Verkehr im Bereich des Mannesmannufers und der Berger Allee in den Abend- und Nachtstunden, an Wochenenden und Feiertagen auf das „notwendige Maß zu beschränken“, wie es in einer Mitteilung der Stadt heißt, wird nun durchgegriffen. Zeitnah soll die Zufahrt zum Mannesmannufer nun mit einer Schranke am Beginn der Meile auf Höhe Thomasstraße versehen werden. Und damit die Schranke nicht umfahren werden kann, sind Pfosten geplant.

Berechtigungssystem mit Chipkarten

Dieser „Pfostenkompromiss“ ermögliche entsprechend zeitflexible Lösungen, die in Zusammenarbeit mit den Anwohnern und Anliegern festgelegt werden, heißt es seitens der Stadt. So wäre etwa denkbar, die Schranke werktags geöffnet, jedoch abends und an den Wochenenden/Feiertagen geschlossen zu halten. Die Zufahrt für Anwohner und Anlieger wie Busse, Taxen und Lieferverkehr werde dann über ein Berechtigungssystem mittels Chipkarten gewährleistet.

„Die Rheinuferpromenade soll ihren Charakter zurückerhalten – und kein Schauplatz für Poser und Parkplatzsuchende sein“, betont Oberbürgermeister Stephan Keller. „Daher ist eine solche Sperrung nicht nur im Sinne der Anwohnerinnen und Anwohner, sondern auch aller Besucherinnen und Besucher.“