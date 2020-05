Düsseldorfs OB Geisel reaktiviert die Umweltspuren

Düsseldorf. Am Mittwoch geht Düsseldorf einen Schritt zurück in die Normalität. Sonderspuren wieder in Betrieb. Das Parken wird wieder gebührenpflichtig.

Ab Mittwoch, 6. Mai, will die Stadt Düsseldorf einen großen Schritt zurück in die Normalität gehen. Oberbürgermeister Thomas Geisel hat nach Beratung und mit Unterstützung durch den Krisenstab am Montagvormittag entschieden, den Testbetrieb der Umweltspuren ab 6. Mai fortzuführen und auf öffentlichen Parkplätzen wieder Parkgebühren zu erheben. Es gibt dabei aber eine wesentliche Einschränkung: Für Fahrgemeinschaften (mindestens drei Insassen in einem Pkw) sind die Sonderfahrspuren aufgrund der Regelungen der neuen Straßenverkehrsordnung nicht mehr freigegeben. Mit der Wiederaufnahme des Testbetriebes dürfen die Umweltspuren nur noch von Bussen, Fahrrädern, Taxen und elektrisch betriebenen Fahrzeugen befahren werden.

P&R-Platz im Süden geht ab Mittwoch in Betrieb

Die Beschilderung wird entsprechend der Änderungen in den nächsten Tagen auf den Umweltspuren Merowingerstraße, Prinz-Georg-Straße und Werstener Straße angepasst. Parallel dazu werden auf öffentlichen Parkplätzen – wie zuvor – wieder Parkgebühren erhoben. Gebührenfrei dagegen ist das Parken auf dem neu errichteten P&R-Platz an der Ickerswarder Straße, der ebenfalls ab Mittwoch offiziell zur Nutzung frei gegeben wird. Dieser Park&Ride-Platz ist laut Stadt „einer der ersten in einer Reihe zu bauender Umsteigeanlagen für Pendler“.

Rheinbahn verfolgt Verstöße zur Maskenpflicht

Die Aufhebung der Umweltspuren und der Verzicht auf die Parkgebühren war im März erfolgt, weil – gemäß den Vorgaben des Robert-Koch-Institutes zur Eindämmung der Ausbreitung des Corona-Virus – die Nutzung des ÖPNV vermieden werden sollte. Inzwischen können Busse und Bahnen unter Zuhilfenahme eines Mundschutzes und weiteren Vorkehrungen wieder genutzt werden. Aus Sicht des Infektionsschutzes sei die Sicherheit im Öffentlichen Personennahverkehr gewährleistet, heißt es seitens der Stadt.

Die Rheinbahn fährt inzwischen auch wieder den regulären Takt. Die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen wird weitgehend eingehalten, Verstöße von der Rheinbahn sofort verfolgt.