Düsseldorfs OB Geisel schießt gegen die Awista

Der Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel hatte es nicht weit, keine 100 Meter sind es von seiner Wohnung neben der Feuerwache an der Münsterstraße zum Brauhaus am Dreieck an der Blücherstraße, wo die Derendorfer Jonges den Oberbürgermeister, ohnehin Mitglied, als prominenten Gast bei ihrem Heimatabend begrüßen durften. Im Stile des OB-Dialogs konnten die Anwesenden Geisel an diesem Abend mit Fragen löchern, und sie machten davon reichlich Gebrauch.

Glühweinbude bleibt trotz der neuen Unterflur-Container

Es ging um die Stadtteile Pempelfort, um Derendorf und um Golzheim, um große und um kleine Themen, die im Viertel aber durchaus Brisanz haben. Wie das Gerücht, dass an der Ecke Nordstraße und Schwerinstraße Unterflur-Container hinkommen sollen. Aber genau dort steht beim Weihnachtsmarkt immer die kultige Glühweinbude, wo jedes Jahr ganz Pempelfort hinpilgert. Da war selbst Geisel überfragt, aber Parteifreund Philipp Tacer, Ratsherr und Mitglied der Bezirksvertretung 1, sprang zur Seite: Ja, dort seien Unterflur-Container geplant, jedoch soll die Glühweinbude ihren angestammten Platz deswegen nicht verlieren, „für die Zeit des Weihnachtsmarktes werden die Container am Kolpingplatz dann einfach öfters geleert“, so Tacer.

Heiß diskutiert wurde die Verlegung der Fernwärmeleitungen zum Flughafen und die damit verbundenen Bauarbeiten zwischen Ross- und Ulmenstraße. Vor allem, dass Baustellen eingerichtet werden, dort dann aber Ewigkeiten gar nicht gearbeitet wird, ärgerte die Jonges. Dafür zeigte Geisel vollstes Verständnis, verwies in diesem Fall aber auf die Stadtwerke. Eine besseres Baustellenmanagement zeige dagegen die Rheinbahn: „Ein Wochenende Vollsperrung und viel Lärm, dafür ist Montag alles fertig.“

Dass nicht nur Straßen, sondern zunehmend auch Bürgersteige in einem sehr schlechten Zustand seien, räumte der Oberbürgemeister ein: „Wir haben einen erheblichen Instandhaltungsbedarf im öffentlichen Straßenraum.“ Dass Pflege ein immer wichtigeres Thema wird, ebenfalls: „Stationär haben wir 1000 Plätze zu wenig.“ Die Flut an E-Scooter sind auch ihm ein Dorn im Auge. Nicht zuletzt, dass die Anbieter bei Verstößen die Namen der Fahrer nicht preisgeben. „Die spielen mit ihrer Lizenz“, drohte Geisel.

„Das ist Dienst nach Vorschrift“, sagt der OB

Ein Lieblings-Aufregerthema des OBs in letzter Zeit ist die mangelnde Stadtsauberkeit: „Die hat sich kontinuierlich verschlechtert.“ Das liege am höheren Aufkommen an Verpackungen im Internet-Zeitalter, am Egoismus der Menschen, aber auch am städtischen Reinigungsunternehmen Awista. Und das Stadtoberhaupt hatte ein passendes Beispiel dafür parat: „Als mal am 6. Januar auf der Theodor-Heuss-Brücke immer noch der ganze Silvestermüll lag, habe ich bei der Awista angerufen. Die sagten mir, die Brücke sei immer nur montags an der Reihe. Silvester war an einem Montag. Das ist Dienst nach Vorschrift.“

Da ein Derendorfer berichtete, dass er für zweimal die Woche Straßenreinigungsgebühren zahle, die Awista sich aber allenfalls zweimal im Monat sehen lasse, legte Geisel nach: „Ich glaube, wir brauchen Mülldetektive, die überprüfen, ob die Awista überhaupt ihren Reinigungsplan einhält.“