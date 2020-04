Düsseldorfs OB Thomas Geisel lobt gute Zusammenarbeit

Oberbürgermeister Thomas Geisel lobte gestern die gute Zusammenarbeit in der Corona-Krise bei einem Treffen mit den Vorsitzenden der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein (KVNO), Frank Bergmann und Carsten König.

Stadt Düsseldorf unterstützt wo sie kann

„Diese Krise lässt sich nur gemeinsam meistern“, erklärte Geisel. „Ich bin froh, dass wir in Düsseldorf so gut zusammenarbeiten.“ Wo die Stadt unterstützen könne helfe man gerne, um den Bürgern verlässliche Strukturen zu bieten, sagte der OB weiter. Jetzt gehe es besonders darum, Risikogruppen zu schützen. Düsseldorf habe frühzeitig das Gespräch mit allen Beteiligten gesucht, um gemeinsam Wege aus der Krise zu finden.

Corona-Drive-In für Virustests

Bereits am 2. März nahm ein Diagnostikzentrum, wo die für einen Test notwendigen Rachenabstriche vorgenommen werden, in Düsseldorf seine Arbeit auf. Dort arbeiten städtische Kräfte und niedergelassene Ärzte Hand in Hand. Schnell wurde mit Unterstützung der Feuerwehr auch ein mobiler Service eingerichtet, und seit dem 24. März gibt es auch ein Drive-In-Testzentrum an der Mitsubishi Electric Halle. Mit ihren Fragen können sich die Bürger nicht nur an die Hausärzte sondern auch an die verschiedenen Hotlines der Stadt wenden.

Das Treffen mit dem KVNO-Vorstand fand am Rande einer von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) organisierten großen Verteilaktion von Schutzmaterialien im Düsseldorfer Süden statt. Mehr als 1500 berechtigte Ärzte aus Düsseldorf, dem Rhein-Kreis Neuss und dem Kreis Mettmann erhielten einheitlich bestückte Pakete mit FFP2-Masken, Schutzkitteln, Schutzhauben, Handschuhen und Mundschutz.

KVNO versorgt Ärzte durchgehend

„Seit Anfang März verteilen wir Schutzausrüstung an unsere Mitglieder“, sagte KVNO-Chef Frank Bergmann. „Anfangs handelte es sich dabei um Material, das wir selbst mit großem Aufwand besorgt haben, um zumindest unsere Notdienstpraxen und Praxen im besonders betroffenen Kreis Heinsberg zügig ausstatten zu können. Inzwischen treffen Lieferungen von zentral durch das Bundesgesundheitsministerium beschafften Schutzmaterialien ein“, so Bergmann weiter.

Die KVNO arbeitet an vielen Stellen daran, nicht nur die ambulante Regelversorgung aufrechtzuerhalten, sondern auch möglichst viele Corona-Patienten aus dem stationären Bereich herauszuhalten, wo die Kapazitäten für schwer erkrankte Patienten benötigt werden. Sechs von sieben Corona-Patienten werden ambulant versorgt. „Dieser Schutzwall ist außerordentlich wichtig innerhalb unseres Gesundheitssystems“, betonte Bergmann.

Früh im Krisenmodus

Bereits nach den ersten Corona-Fällen im Kreis Heinsberg schaltete die KVNO daher in den Krisenmodus. Am 28. Februar lud der Vorstand zu einem Treffen mit NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann, Staatssekretär Edmund Heller und Mitarbeitern des Landesgesundheitsministeriums ein, an dem auch Klaus Göbels, Leiter des Düsseldorfer Gesundheitsamts, teilnahm. “Wir freuen uns über die von Beginn an gute Zusammenarbeit mit der Stadt Düsseldorf“, sagte KVNO-Vize Carsten König.