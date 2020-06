Düsseldorfs Reinigungsfirmen setzen auf Anti-Corona-Kampf

Die Corona-Krise stellte auch die Düsseldorfer Reinigungsfirmen vor große Probleme und sorgte für Neuerungen in der Branche. Der Lockdown des öffentlichen Lebens setzte die Unternehmen wirtschaftlich unter Druck, viele stellten sich auf reine Desinfektionsaufträge um. Seit der schrittweisen Wiedereröffnung der Wirtschaft steigt die Nachfrage nach diesem Service.

„Viele der Kollegen haben mit Umsatzrückgang und Kurzarbeit zu kämpfen. Es gab einige Schließungen“, berichtet Michael Kregel, Düsseldorfer Obermeister der Innung der Gebäudedienstleister. „Die Auftragslage auf Messen und in Hotels war auf Null.“ Man habe sich dann umgestellt darauf, für die Kunden Oberflächen zu desinfizieren, so Kregel weiter. „Eingesetzt werden unsere Mitarbeiter in jeglichen Bereichen. In Schulen, der Verwaltung oder Unternehmen.“

Reinigungsfirmen stellen Schutzausrüstung für Mitarbeiter

Was die Sicherheitsvorschriften angeht, orientiere man sich an den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI), erklärt Kregel. „Wir haben da das Glück, dass gereinigt wird, wenn der Kunde schon weg ist. In die Büros gehen wir ja, wenn da Schluss ist. Wir legen aber auch mehr Wert auf die persönliche Schutzausrüstung der Mitarbeiter.“

Auch in der Abteilung „Airport Service“ bei Klüh am Düsseldorfer Flughafen hat sich einiges geändert. Man habe bereits in Absprache mit den Kunden seit Februar Richtlinien geändert, um die Desinfektion zu verbessern, heißt es auf Anfrage. „Seit März gibt es auch zwingende Vorgaben der Luftfahrtbehörden. Über die behördlichen Vorgaben hinaus führen Fluggesellschaften auch kundenspezifische Hygieneverfahren ein, wie eine Kalt-Vernebelung der Kabine“, so Klüh.

„Unsere Mitarbeiter werden dafür geschult und mit entsprechender Schutzausrüstung ausgestattet, um diese Hygiene-Verfahren durchzuführen. Bereits Ende Januar haben wir angefangen, unsere Mitarbeiter auf die allgemeinen Hygieneregelungen zu schulen“, heißt es weiter. „Hinzu gekommen ist das Tragen der Masken im Betrieb und die Umsetzung von Abstandsregelungen, soweit dies in den Betrieben praktisch machbar ist.“

Neue Oberflächen im Düsseldorfer Shopping-Center

Besonderen Wert auf eine gründliche Desinfektion der Oberflächen legt auch die „Kö-Galerie“ an der Königsallee. Dort setzt man auf ein neues Hygienekonzept, das das Ansteckungsrisiko durch Oberflächenberührung im öffentlichen Bereich nahezu vollständig ausschließen soll. „Modernste Oberflächenbeschichtung machen die Shoppingumgebung in der Galerie ab sofort noch sauberer und sicherer“, teilte das Management werbewirksam auf Anfrage mit.

„Sämtliche Handläufe im Bereich der Balustraden sowie die Bedienelemente an allen 30 Aufzügen – sowohl innen als auch außen – haben eine antibakterielle Beschichtung erhalten, die zu einer dauerhaften Keimreduktion führt“, heißt es weiter. Ebenfalls antibakteriell beschichtet seien nun alle Außentüren zu den Büroeingängen und in diesem Bereich auch alle Türklinken sowie die Briefkästen.

„Genutzt haben wir für die umfangreichen Arbeiten einen Sonntag, an dem die Kö-Galerie geschlossen war. So konnten wir die Keimfrei-Technologie zügig umsetzen und so künftig ein noch sichereres und saubereres Einkaufs-Erlebnis für unsere Besucher ermöglichen“, sagt Center-Manager Alexander Balzer. Die Beschichtung wirke aktiv gegen Hefepilze, Schimmel und Bakterien und weist eine signifikante Wirkung gegen Noroviren auf. Tests haben auch die Wirksamkeit gegenüber Viren aus der Corona-Gruppe gezeigt, so das Management.