Düsseldorfs schrillster Karnevalsverein wird 2x11 Jahre alt

Düsseldorf. Düsseldorfs schwul-lesbische Karnevalsgesellschaft Regenbogen mischt seit April 2000 den Düsseldorfer Karneval auf.

Es war der 16. April 2000. Vor genau 22 Jahren trafen sich am späten Vormittag elf karnevalsverrückte Düsseldorfer, um im damaligen Altstadt-Lokal Wespennest einen Verein zu gründen: Die Karnevalsgesellschaft Regenbogen, die nun ihren närrischen Geburtstag 2 x 11 Jahre feiert. Der schwul-lesbische Verein wurde im Juli 2000 ins Vereinsregister aufgenommen, schon kurz nach der Gründung wurde Kontakt aufgenommen mit dem Comitee Düsseldorfer Carneval (CC) als Dachorganisation der Karnevalsvereine. Die Bedenken, die die Gründungsmitglieder zunächst hatten, man werde womöglich nicht akzeptiert von den Vertretern des Düsseldorfer Winterbrauchtums, waren völlig unbegründet. Erfahrungen wie in Köln, wo ein schwuler Karnevalsverein Anfeindungen und Ablehnungen von den Offiziellen erfahren musste, gab es in Düsseldorf nicht.

Toleranz auf die Fahne geschrieben

Der Bergische Löwe in Pink ist das Maskottchen der KG Regenbogen. Beim Rosenmontagszug läuft er immer vor der Gruppe. Foto: Sergej LepkE

Mit offenen Armen wurde der neue Verein vom CC und den Düsseldorfer Gesellschaften begrüßt – von Ressentiments keine Spur gegenüber dem neuen Verein, der Homosexualität – und damit Toleranz – auf seine Fahne geschrieben hat. Das wird auch am Namen deutlich: Die Regenbogen-Flagge ist das weltweite Symbol der homosexuellen Gemeinschaft. Und mit der Vielfalt der Regenbogen-Farben will der Verein auch heute noch ausdrücken, wie er ist: Bunt, schrill – und etwas anders.

Zum Symbol dafür wurden die inzwischen legendären Sitzungspartys. Keine Büttenreden, viel Musik, so gut wie keine Sitzplätze, Stimmung und Party – dazu hübsch anzusehenden Oben-Ohne-Boys auf der Bühne und am Ende ein grandioser Empfang des Prinzenpaares, wie es eben nur ein etwas anderer Verein hinbekommt. Um sich nicht mit den anderen Vereinen anzulegen sagen es die meisten Prinzenpaare nur unter vorgehaltener Hand: So etwas wie bei der KG Regenbogen hätten sie noch nie erlebt. Kein Wunder also, dass bisher jede Sitzungsparty ausverkauft war.

Viele nackte Männer-Körper gibt es bei den Sitzungspartys der KG Regenbogen zu sehen. Foto: KITSCHENBERG,

Seit Beginn beim Rosenmontagszug dabei

Von der ersten Session an war die KG Regenbogen auch als Fußgruppe im Rosenmontagszug dabei. Sie ist bis heute die bunteste und schrillste Truppe im Zug, selbstverständlich mit Kostümen in den Regenbogen-Farben. Immer voran: Der Bergische Löwe in Pink! Inzwischen rollt vor der Fußgruppe ein Mottowagen mit. Er ist unbemannt – die KG Regenbogen sucht den direkten Kontakten mit den Besuchern am Straßenrand.

Erfolg mit eigenen Sessionsliedern

Seit der ersten Session präsentiert die KG Regenbogen jedes Jahr ein eigenes Sessionslied. „Tirili! Tirila! Jetzt sind wir endlich da!“ von Achim Kirschenberg war im Jahr 2000 das erste. Viele andere Songs, die heute noch bei Veranstaltungen vieler Karnevalsvereine gespielt werden, folgten. Mit dem „Regenbogen-Cocktail“ („Schäker-Song“) von Altschuss schaffte die KG in der Session 2006/2007 den Einzug ins Finale der Närrischen Hitparade des WDR. Und 2010/2011 wurde mit Chaka Waka der närrische Ohrwurm von Antenne Düsseldorf gewonnen, in der Session 2017/2018 gelang dies erneut mit dem Titel „Klabautermann“. In der Session 2013/2014 durfte die KG Regenbogen das Sessionslied der Landeshauptstadt Düsseldorf mit „Diva, Düsseldorf mäkt sech fein“ stellen.

Lothar Hörning als treibende Kraft

Lothar Hörning, der die KG Regenbogen als Gründungs-Präsident vom ersten Tag an zum Erfolg führte. Foto: KAI KITSCHENBERG

Treibende Kraft für die Gründung der KG Regenbogen war Lothar Hörning. Er warb bei feierwütigen Düsseldorfern, die sich mehr oder weniger zufällig auf Gran Canaria in der homosexuell geprägten Bar-Szene des Yumbo-Zentrums getroffen hatten, für seine Idee. Dass es es keine Schnapsidee war, zeigte sich dann am 16. April 2000.

Regenbogen-Präsident Lothar Hörning, der mit seinen Regenboglern viele neue Akzente im Düsseldorfer Karneval setzte, wurde in der Session 2008/2009 Prinz in Düsseldorf. Heute ist er Ehrenpräsident der KG Regenbogen und Präsident der Prinzengarde Blau-Weiss. Das Zepter als Regenbogen-Präsident hat inzwischen Andreas Mauska in der Hand. Und auch er hat ein ehrgeiziges Ziel: Den größten Karnevalsverein Düsseldorfs weiter so erfolgreich zu halten – und wie sein Präsidenten-Vorgänger Prinz werden in der schönsten Stadt am Rhein...

Die elf Gründungsmitglieder der KG Regenbogen sind: Frank Basler, Fried-Gerd Boese, Carsten Ganz, Lothar Hörning, Johannes-Wilhelm Ingenlath, Andreas Koch, Dirk Korb, Götz Middeldorf, Michael Middeldorf (damals Wollbrück), Andreas Ohm, Klaus Vriesen.

Die KG Regenbogen startet am Samstag, 21. Mai 2022, um 19 Uhr im Stahlwerk, Ronsdorfer Straße. Einlass ist ab 18 Uhr. Eintritt kostet 22 Euro, für Mitglieder ist er frei. Infos unter www.kg-regenbogen.de

