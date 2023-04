Auch aus Düsseldorf gibt es Kritik wegen der Abi-Panne

Wegen einer technischen Panne mussten Abiturprüfungen am Mittwoch in ganz NRW auf Freitag verschoben werden.

Düsseldorf. Düsseldorfs Stadtdirektor Burkhard Hintzsche klagt über die späte Info zur Abitur-Panne. Kritik gibt es auch wegen der Neuansetzung der Prüfungen.

Zu schwere oder falsche Klausur-Aufgaben, Probleme mit der Benotung und enge Zeitrahmen sind schon fast normal bei den zentral gestellten Abiturprüfungen. In diesem Schuljahr sind die späten Osterferien und der frühe Beginn der Sommerferien für die Leistungskurs- und Grundkurs-Lehrer schon ein Problem, weil auch noch eine Zweitkorrektur durch einen anderen Lehrer, teilweise sogar von einer anderen Schule erfolgen muss.

So ist es kaum zu verstehen, dass der Download der Abi-Klausuren in Biologie, Chemie, Ernährungslehre, Informatik, Physik und Technik nicht zuvor geprobt worden war.

Schulen in Düsseldorf reagieren recht gelassen auf die Panne

Das sieht auch Burkhard Hintzsche so. Der Stadtdirektor und Schuldezernent von Düsseldorf hatte auch erst über die Medien von diesem Desaster erfahren, das er allerdings nicht ganz so hoch hängen will. „Natürlich kann es immer technische Probleme geben“, sagte er, der von einem nicht „lokalbegrenzten Thema“ spricht. „Aber diese Art der Panne hätte man vermeiden können.“

Nach seinen Erkundigungen bei den weiterführenden Schulen der Stadt am Mittwochmorgen stellte er zudem fest, dass die Schulleitungen beileibe nicht so aufgeregt reagiert hätten, wie es die Medien vielleicht wahrhaben wollten. Doch gemeinsam kam Hintzsche mit den Schulen zur Erkenntnis, dass eine deutlich rechtzeitigere Information als 20.30 Uhr am Vortag wichtig gewesen wäre, um die betroffenen Schülerinnen und Schüler über die Situation und Entscheidung früher zu informieren.

Zudem war man sich einig, dass ein Testlauf unbedingt erforderlich und auch möglich gewesen wäre. „Das ist eine deutlich ausgesprochene Anregung, einen so wichtigen Download zuvor mit einem Probelauf zu testen“, sagte Hintzsche.

Zuckerfest wie Weihnachten

Dass der Ersatztermin für die verlegten Klausuren nun am Freitagausgerechnet auf das Ende des islamischen Fastenmonats Ramadan gelegt wurde, ist nicht besonders rücksichtsvoll, aber zeitlich wegen der diesjährigen Terminlage angeblich nicht anders möglich. „Das Zuckerfest ist in der Bedeutung so etwa mit Ostern oder Weihnachten für die Anhänger des Islams gleichzusetzen“, erklärt Hakim El Ghazali. Der Ratsherr mit marokkanischen Wurzeln sitzt für die SPD im Schul- und Jugendhilfeausschuss sowie im Integrationsrat. Er erklärt, dass das Fest des Fastenbrechens an diesem Freitag beginnt und zwei Tage später endet.

„Es schon ärgerlich, dass die Jugendlichen islamischen Glaubens nun am Tag dieses Festes eine Abiturprüfung schreiben müssen“, sagt der SPD-Politiker. „Aber das sollte nicht die ganz großen Auswirkungen haben, denn die Jugendlichen Muslime können auch am Nachmittag und Abend sowie an den beiden nächsten Tagen noch feiern.“ El Ghazali hat selbst eine Nichte, die derzeit die Abiturprüfungen im Gymnasium Am Poth in Gerresheim ablegt und von der Download-Panne betroffen ist. „Sie sagt, dass diese Verschiebung zwar blöd ist, aber sie das nicht so besonders schlimm findet“, meint der Ratsherr.

„Der Termin sollte für muslimische Schülerinnen und Schüler zumutbar sein“

Ähnlich sieht es der Stadtdirektor: „Der Freitag ist ein normaler Schultag, an dem auch Klassenarbeiten geschrieben werden“, sagt Hintzsche, der in solchen Dingen, die nur einzelne Gruppen der Bevölkerung betrifft, immer große Sensibilität walten lässt. „Aber dieser Termin sollte zumutbar sein.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf