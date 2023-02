Düsseldorf: Stadtrat beschließt deutlich höhere Parkgebühren

Düsseldorf. In Düsseldorf wird das Parken teurer: 4.50 Euro je Stunde statt 2,90 Euro soll es bald pro Stunde kosten. Kein Gratis-Parken mehr für E-Autos.

Seit vier Jahren parken E-Autos in Düsseldorf gratis auf rund 12.000 Stellplätzen an Parkscheinautomaten. Das ist bald vorbei. Denn der Stadtrat hat in seiner Sitzung am Donnerstag nach Anträgen der schwarz-grünen Mehrheitskooperation sowie der Linken entschieden, dass auch für die Elektroautos das Parken kostenpflichtig wird.

Zur Begründung wird als „wichtiger Aspekt der Verkehrswende eine gerechtere Aufteilung des öffentlichen Raums“ angeführt. Beim Instrument des Parkraummanagements sei die Antriebsart nicht von Bedeutung.

Heftige Debatte in der Politik

Ebenfalls im Stadtrat beschlossen wurde eine generelle Erhöhung der Parkgebühren. Die Preise an den Automaten steigen in einer erweiterten Innenstadt-Zone von 2,90 auf satte 4,50 Euro pro Stunde. Im restlichen Gebiet innerhalb der Umweltzone steigt der Preis von 2,10 auf drei Euro. Außerhalb steigt der Tarif von 1,50 auf zwei Euro.

Das Thema Parken wurde im Stadtrat wie immer sehr emotional geführt. Während die Grüne Mirja Cordes in Sachen Preiserhöhung von einem „überfälligen Schritt“ sprach, gab es Gegenwind vor allem von der FDP. „Ich bin auch für weniger Autos in der Stadt. Aber nicht mit Gewalt“, sagte Noch-Fraktionschef Manfred Neuenhaus. „Zudem würden Fachkräfte vergrault oder auch andere Pendler, die in der Stadt arbeiteten.

Zustimmung kam indes von den Sozialdemokraten. SPD-Verkehrsexperte Martin Volkenrath etwa glaubt, dass es in Zukunft weniger Parkraumsuchverkehr gebe, „da Parkhäuser direkter angesteuert würden“.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf