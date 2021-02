Düsseldorfs Umweltspuren fallen ab 1. März weg

Die Umweltspuren werden am 1. März wegfallen.

Düsseldorf. Beschluss wurde am Mittwochabend im Verkehrsausschuss gefasst. Alternativen kommen. Änderungsantrag von SPD/Volt fand keine Zustimmung.

Die Düsseldorfer Umweltspuren sind zum 1. März Geschichte. Stattdessen soll es alternative Maßgaben geben, um für die Luftreinhaltung zu sorgen. Eine entsprechende Beschlussvorlage wurde am Mittwoch im Ordnungs- und Verkehrsausschuss (OVA) von CDU, Grünen und der FDP befürwortet. Gleichzeitig kamen Änderungsanträge von Schwarz-Grün sowie von SPD/Volt zur Abstimmung.

Antrag von SPD/Volt gescheitert

Letzterer fand allerdings nur Befürworter bei SPD/Volt und der Partei-Klima-Fraktion. Die Ratfraktion SPD/Volt hatte den Antrag bereits am Dienstag vorgestellt (NRZ berichtete). Eine Forderung war etwa eine Park-and-Ride-Anlage in der Nähe des Autobahnkreuz Hilden und Fahrradabstellmöglichkeiten im Parkhaus am Carlsplatz. Das sorgte bei Christian Rütz (CDU) für Kopfschütteln. „Die Stadt Hilden hat schon einmal gesagt, dass sie dort keine große Parkanlage möchte“, wetterte er. Auch war Rütz verwundert über die Parkhaus-Idee. Das sei 2017 bereits geprüft worden und nicht machbar gewesen.

Was nun ansteht: Zunächst sollen die Markierungen entfernt werden. Zeitgleich sollen ab 1. März für die Umweltspur an der Merowinger Straße als auch für die Achse Werstener Kreuz die Ampeln neu geschaltet werden. Perspektivisch sollen dort intelligente Schaltungen den Verkehr regeln.

Neuer Radstreifen auf der Merowinger Straße

Auf der Merowingerstraße soll zudem einer neuer Radstreifen eingerichtet werden. Hierzu erfolgt die Prüfung einer möglichen Umwandlung von Quer- in Längsparkständen. Bis zur Umsetzung wird befristet Tempo 30 eingerichtet. Bei der Umweltspur an der Prinz-Georg-Straße werden die beiden rechten Fahrstreifen zwischen Moltkestraße und Rochusstraße in Radfahrstreifen bereits bis zum 1. März umgewandelt. Linienbusverkehr soll dort fahren dürfen.

Grundsätzlich erhoffe man sich, dass durch den Wegfall der Umweltspuren der Verkehrsfluss besser wird, so Andreas Hartnigk (CDU). Und das schon ab 1. März. Gleichzeitig soll es so künftig keine Rückstaus mehr geben, wenn wieder alle in die Stadt fahren müssen.