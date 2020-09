Ehrlich Brothers kommen doch nach Düsseldorf

Düsseldorf. Das Düsseldorfer Gesundheitsamt und das Land NRW segneten das Hygienekonzept der Show im ISS Dome ab.

Sie sind die Magier schlechthin in Deutschland, begeistern ihr Publikum und treten vor ausverkauften halle aus. Gestern wurde bekannt: Die wegen Corona unterbrochene Tour geht jetztv weiter. Eine Nachricht, auf die Fans der „Ehrlich Brothers“ sehnsüchtig gewartet. Ihre „Dream & Fly-Tour“ wird ab sofort fortgesetzt: Die Shows in Düsseldorf und Köln finden wie geplant am kommenden Wochenende statt.

Zuvor gekaufte Tickets sind gültig

„Sowohl das Gesundheitsamt als auch das Land NRW haben das Hygienekonzept des Veranstalters S-Promotion genehmigt“, teilte der Veranstalter gestern mit und bestätigte, dass alle bisher gekauften Tickets ihre Gültigkeit behalten. „Wir freuen uns wahnsinnig, den Menschen endlich wieder magische Momente schenken zu dürfen“, so die Ehrlich Brothers.

Die Show in Düsseldorf findet am Samstag, 19. September im Dome statt. Einlass ist ab 17 Uhr, Show-Beginn um 19 Uhr. Am Sonntag, 20. September, sind die Ehrlich-Brothers dann im Köln in der Lanxess Arena zu Gast. Hier ist um 16 Uhr Einlass und um 18 Uhr Show-Beginn.

Einbahnstraße und Abstände

Das Hygienekonzept für die Veranstaltung sieht unter anderem ein Einbahnstraßensystem bei der Publikumsführung und das Tragen von Masken vor. Auch solle, wann immer möglich, 1,5 Meter Abstand zu anderen Personen gehalten werden.

Gäste aus Risikogebieten nicht zugelassen

Wer Corona-Symptome hat, in den vergangenen 14 Tagen positiv auf das Virus getestet wurde oder Kontakt zu einer positiv getesteten Person hatte, darf an der Veranstaltung nicht teilnehmen. Auch Menschen aus einer aktuell als Risikogebiet eingestuften Region sind nicht zugelassen. Des Weiteren sind die Besucher sind angehalten, ihren Sitzplatz nur zum Aufsuchen von WCs und Gastronomieständen zu verlassen. Auch gibt es fest zugewiesene Ein- und Ausgänge.

Tickets gibt es bis drei Stunden vor Veranstaltungsbeginn unter www.ehrlichbrothers.com oder 0180/500 41 59 (14 Cent/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 42 Cent/Min. aus dem Mobilfunknetz).