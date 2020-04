Ein Außerirdischer erlebt England

Ein Jahr lang Tag für Tag das Leben neu entdecken, so ergeht es der Außerirdischen Willow auf der Erde. In seinem zweiten Willow-Band lässt Stefan Rensch seine Protagonistin England entdecken. Mit skurrilem Humor und einer staubtrockenen Portion Liebe zum Land der Briten nimmt der Düsseldorfer Autor die Leser auf eine unterhaltsame Reise durch die Befindlichkeiten des Alltags.

Erst in Düsseldorf, jetzt in Brighton unterwegs

War Willow in der ersten Tagebuch-Erzählung männlich und in Düsseldorf auf Entdeckungsreise, ist die Figur nun als Frau in Brighton unterwegs. Zu ihrem Unmut erwacht sie weder in einer Wellness-Oase noch in einem Bungalow mit Infinity-Pool sondern in einem ganz profanen Appartement. Die Ausstattung erfreut nur sehr bedingt, das dunkel Bad hat grün-braune Fliesen im 1970er Jahre-Charme und die für England so typischen zugigen Einfachverglasten Fenster „durch die der Wind in höchsten Tönen die Titelmelodie von ‘Psycho’ pfeift“.

Doch in einer Stadt am Meer muss sie sich einfach wohlfühlen, so entstehen Tag für Tag neue Eindrücke. Die fasst Rensch in knappen Statements zusammen. Die lesen sich dann zum Beispiel so: 13. Januar. Habe den ganzen Tag meinen großen Zeh begutachtet. Finde ihn wunderschön. Oder: 25. März. O nein, schon wieder? Bitte nicht. Tampons!!! Oder: 17. September: Vermisse mein Hymen. Oder 29. September: Ferris möchte wieder Sex. Habe glücklicher Weise Migräne. Andere Tage bedenkt Rensch mit mehr Inhalt und spiegelt dort en passant den aktuellen Zeitgeist wider. So schätzt Willow es, dass es in ihrem Viertel Kemptown eine große Szene gibt, die „BLGR oder LGTB oder GTLB heißt und auf jeden Fall supicool ist.“

Auch auf den unterschiedlichen Umgangston in England und Deutschland geht er ein.

Zur Recherche unterwegs gewesen in Brighton

Zur Recherche war Stefan Rensch für einen längeren Zeitraum in Brighton unterwegs. Begleitet hat ihn die Fotografin Katja Früh. Ihre Bilder hat sie in stimmungsvollen Impressionen festgehalten, die den Band illustrieren. Das Buch ist amüsant, federleicht und hat trotzdem einen tragenden Inhalt und Sequenzen, die nachdenklich stimmen.

Willow, eine Außerirdische in England, Heyne Verlag, ISBN 978-3-453-27191-3, 16 Euro