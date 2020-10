Ein guter Schachzug

NRZ-Redakteur Götz Middeldorf über die Fraktionsbildung von SPD Volt. Eine Partnerschaft von der beide profitieren, meint er.

Da soll noch mal jemand sagen, Lokalpolitik wäre langweilig. In Düsseldorf ist das garantiert nicht so. Seit der Kommunalwahl im September gab es bereits Zusammenschlüsse im Stadtrat: Freie Wähler und „Tierschutz hier“ haben eine gemeinsame Ratsgruppe gebildet, „Die Partei“ und Klimaliste wollen sich zu einer Fraktion zusammenschließen, ebenso SPD und Volt.

Auch wenn sich die Sozialdemokraten und die pro-europäischen Rats-Neulinge in vielen politischen Zielen einig sind, so ist eine gemeinsame Fraktion durchaus eine Überraschung. Für die SPD in Düsseldorf ist das ein Novum. Sie macht allerdings nur das nach, was die Sozialdemokraten im Münchener Stadtrat bereits mit Volt vollzogen haben. Dort läuft es zwischen den Partnern. Das wird auch in Düsseldorf so sein. Denn beide profitieren: Der neuen Fraktion stehen vier Sitze in den Ausschüssen zu (der SPD alleine nur 3, Volt alleine keiner). Damit bekommt die SPD mehr Ausschusssitze, von denen einige an Volt gehen werden. Und auch der ein oder andere Sitz im Aufsichtsrat wird Volt von der SPD bekommen. Eine Win-Win-Situation – SPD und Volt profitieren. Ein kluger Schachzug, bei der auch noch gute Politik herauskommen kann/wird/ sollte!