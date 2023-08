Einbrecher bricht sich auf der Flucht beide Fußgelenke

Düsseldorf. Im Düsseldorfer Stadtteil Bilk ist in der Nacht zu Donnerstag ein 32-Jähriger im Hochparterre eingestiegen. Auf der Flucht ging einiges schief.

Besonders schmerzhaft endete die Diebstour eines Einbrechers in der Nacht zu Donnerstag in Bilk. Er war gegen 0.45 Uhr in eine Wohnung an der Moorenstraße im Hochparterre eingestiegen und dann von der Bewohnerin überrascht worden.

Polizei fand Schmuck in der Unterhose

Die Frau war von verdächtigen Geräuschen aus dem Schlaf gerissen worden und hatte dann einen Unbekannten in ihrer Wohnung bemerkt. Sie alarmierte sofort die Polizei. Der Eindringling flüchtete aus dem Fenster. Dank guter Personenbeschreibung konnte der Verdächtige in unmittelbarer Tatortnähe von einer Streifenbesatzung angehalten werden. Der Mann schwitzte sichtlich und hatte Probleme, sich auf den Beinen zu halten. Seine Begründung, dies läge an seinem Alkoholkonsum, überzeugte die Beamten zunächst nicht. Bei seiner Durchsuchung fand sich in seiner Unterhose Schmuck, der eindeutig dem Einbruch zuvor zugeordnet werden konnte.

Täter musste ins Krankenhaus

Weil eine Blutprobenentnahme anstand und weil der Verdächtige in der Wache immer mehr Probleme hatte, sich auf den Beinen zu halten, wurde ein Rettungswagen gerufen, der ihn dann in eine Klinik brachte. Aus dem Krankenhaus ging einige Zeit später die Diagnose bei der Polizei ein, dass bei dem Festgenommenen beide Fußgelenke gebrochen sind. Offenbar hatte er bei der Tat mehrere Gartenmöbel derart aufeinandergestapelt, um durchs Fenster in circa vier Metern Höhe einzusteigen. Bei seiner hastigen Flucht zurück durch den Einstieg muss es dann zu den Verletzungen gekommen sein.

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 32-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz. Er wird derzeit im Krankenhaus versorgt und soll dann einem Haftrichter vorgeführt werden.

