Einbrecher stehlen 300 Brautkleider aus Düsseldorfer Laden

Düsseldorf. Die Düsseldorfer Polizei sucht Zeugen eines Einbruchs in einem Brautmodengeschäft in der Innenstadt. Die Diebe entwendeten dort 300 Brautkleider.

Ihren wohl schönsten Tag im Leben verbrachten Unbekannte zwischen vergangenem Mittwoch und Freitag, als sie 300 Brautkleider aus einem Brautmodengeschäft in der Düsseldorfer Stadtmitte stahlen. Das Einbruchkommissariat der Polizei sucht nun Zeugen der Tat, die sich an der Stresemannstraße, Ecke Oststraße ereignet hat.

Polizei bittet um Hinweise

Die unbekannten Täter drangen gewaltsam in das Brautmodengeschäft ein und entwendeten 300 hochpreisige Brautkleider. Die Polizei fragt: Wer hat in der Zeit rund um den Feiertag am Donnerstag (Fronleichnam) am oder im Geschäft verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet?

Hinweise werden erbeten an das Kriminalkommissariat 14 der Düsseldorfer Polizei unter 0211 - 870-0 .