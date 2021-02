Ende der Umweltspur: Wann bekommt Düsseldorf schlaue Ampeln?

Düsseldorf. Wie lange eine Einrichtung der Systeme nach erfolgreichem Test dauert, ist unklar. Testphase bis 2023 kostet mehrere Millionen Euro.

Kommende Woche endet die Zeit der Düsseldorfer Umweltspuren. Am Mittwoch, 17. Februar, tritt der Ordnungs- und Verkehrsausschuss (OVA) zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Das Hauptthema werden die Umweltspuren sein, die mit diversen Maßnahmen ersetzt werden sollen.

Dazu zählen auch die von Oberbürgermeister Stephan Keller angekündigten intelligenten Ampelsysteme. Diese sollen bis 2023 getestet werden, um dann – nach positiver Evaluation – dauerhaft zum Einsatz zu kommen. In einigen Medien wurde bereits kolportiert, dass die Systeme erst in fünf Jahren geliefert werden könnten – somit erst dann, wenn Stephan Kellers erste Amtszeit als Oberbürgermeister bereits vorüber wäre.

Testphase soll bis 2023 laufen

Bereits in seiner letzten Sitzung am 13. Januar beschloss der OVA das Projekt „Verkehrsinformation und Dynamische Umweltsensitive Steuerung“ – kurz VinDUS – umzusetzen. Die stellenplantechnischen Voraussetzungen sind ab dem 1. März zu schaffen, hieß in der Beschlussvorlage. Die Testphase soll bis Ende 2023 laufen. Die Kosten über 4,7 Millionen Euro für das dreijährige Projekt übernimmt zu 60 Prozent der Bund, der Eigenanteil der Stadt beläuft sich somit auf rund 1,9 Millionen Euro. Der Stadtrat hat dem Plan in seiner Beratung zum Haushalt in seiner Sitzung am 4. Februar zugestimmt.

Von dem Geld wird auch die städtische Infrastruktur verbessert und modernisiert. So sollen sieben Anzeigetafeln erneuert sowie acht weitere hinzugefügt werden. Mit der strategischen Verkehrsdetektion in Düsseldorf werden heute an etwa 100 Stellen Verkehrsdaten erfasst. 22 dieser Standorte sollen im Rahmen des Projektes erneuert werden. Zudem sollen weitere zehn Messstellen aufgebaut werden. Zur Messung von Luftschadstoffen soll ein Umweltdetektionssystem aufgebaut werden.

30 Messstellen im Stadtgebiet

Der aktuelle Planungsstand umfasst insgesamt 30 Messstellen im Düsseldorfer Stadtgebiet. Für eine dynamische Verkehrsbeeinflussung sind insgesamt 30 Wechselverkehrszeichen inklusive Steuerung eingeplant. Zusätzlich soll der Verkehrsfluss mithilfe von zehn intelligenten Ampelsystemen reguliert werden, so der Beschluss des OVA. „Im Projekt VinDus werden zunächst erforderliche Randbedingungen für die Verwertung von Umweltdaten für die Verkehrssteuerung geschaffen“, erklärt die Stadt auf Anfrage. „Weiterhin werden Pilotstrecken errichtet, an denen diese Daten in die Verkehrssteuerung einbezogen werden.“

Nach erfolgreichem Pilotbetrieb könne das System nach und nach um weitere Strecken ergänzt werden, so die Stadt. „Der Umsetzungszeitraum wäre dann spürbar kürzer. Die Realisierung (je nach Umfang) würde voraussichtlich 6 bis 12 Monate je Strecke dauern. Voraussetzung dafür wären zunächst ein politischer Auftrag, ein gesamtstädtisches Umsetzungskonzept und schließlich die erforderlichen Ressourcen (finanziell und personell).“

Daher könne nach aktuellem Sachstand zur Zeit keine Aussage zu einem gesamtstädtischen Umsetzungszeitraum gemacht werden, heißt es seitens der Stadt. Ob die intelligenten Ampelsysteme somit noch in OB Kellers erster Amtszeit stadtweit zum Einsatz kommen können, ist noch unklar.