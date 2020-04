Erste Dauercamper am Unterbacher See

Seit Montag sind die ersten Dauercamper wieder am Unterbacher See. Noch sind es nur einige wenige, wie Peter von Rappard, Geschäftsführer des Zweckverbandes, betont. Die meisten von ihnen, ältere Menschen, wollen einfach nur ihre Ruhe haben und sich um ihr Hab und Gut kümmern, so von Rappard. „Sie sind froh, dort an ihren Wohnwagen weiter frickeln zu können. Dabei halten sich auch alle an die Abstände.“ Allzu viele seien aber noch nicht vor Ort. „Normalerweise sitzt man abends auch mal zusammen, unterhält sich. Das fällt nun weg“, so von Rappard. Bevor die Dauercamper auf den Platz durften, habe sich das Gesundheitsamt die Örtlichkeiten angeschaut. „Das war aber alles okay.“ Touristen dürfen trotzdem noch nicht kommen.

Lösung für die Segelschule

In der Segelschule habe man zudem in der Krise eine Lösung gefunden: Dort finden Theoriekurse über Videokonferenz statt. „So kann dort zumindest der theoretische Teil schon weitergehen“, so von Rappard. Wie schnell aber die Saison starten könne, hänge von „allen Menschen ab und davon, dass sie sich an das momentane Kontaktverbot halten“, so von Rappard. Die Lockerung seit Montag sei mit Vorsicht zu genießen.

Von Rappard betont, dass die Gesundheit aller das wichtigste sei. Trotzdem hoffe man natürlich immer, noch „ein bisschen Saison zu haben, um den Menschen ein wenig Erholung zu ermöglichen“. Einige nutzen aber zumindest das gute Wetter, um eine Runde um den See zu drehen. „Gerade am Wochenende sind viele Spaziergänger unterwegs. Aber die Leute halten sich an die Abstände und andere Regeln“, so der Geschäftsführer. Sollten weitere Lockerungen kommen und Freibäder öffnen dürfen, sei man bereit, so von Rappard. „Die Vorbereitungen sind in allen Bereichen abgeschlossen. Wir sind in ständigen Gesprächen mit der Stadt.“

Freibäder warten auf den Saisonstart

Auch in den anderen Freibädern heißt es: weiter ausharren. „Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht bekannt, wann und unter Beachtung welcher Auflagen die Freibäder in dieser Saison öffnen können. Dies hängt von ausstehenden politischen Entscheidungen ab“, heißt es auch von der Bädergesellschaft. Die Vorbereitungen – vor allem Reinigungsarbeiten – laufen jedoch, so Sprecherin Lena Eich. Auch sei in den Außenanlagen der Grünschnitt erforderlich. Der fällt je nach Bad mal größer, mal geringer aus. Vor allem aber in Lörick sei ob seiner Größe viel zu tun, so die Sprecherin. Normalerweise wäre die Freibadsaison im Löricker Bad am 1. Mai gestartet, das Allwetterbad und das Rheinbad Ende Mai. Bisher sei eine Eröffnung noch nicht in Sicht.

Laut Expertenmeinungen werden zwei Wochen Vorlauf für die Eröffnung der Düsseldorfer Freibäder benötigt, heißt es von der Bädergesellschaft weiter.