Erster Bauabschnitt des Polizeipräsidiums eingeweiht

Und wieder einen Schritt weiter: Der erste Bauabschnitt des sich im Umbau befindlichen Polizeipräsidiums am Jürgensplatz wurde Dienstag (13.10.20) von Polizeipräsident Norbert Wesseler und NRW-Innenminister Herbert Reul eingeweiht. Dabei zeigte sich der Polizeipräsident mehr als froh, dass mit diesem Abschnitt wieder ein Stück mehr „Normalität einkehrt“. Denn der Umbau zieht sich.

Seit 2015 ist der Umbau in vollem Gange

Im 4. Quartal 2013 starteten die Maßnahmen mit Abrissen, 2015 ging es dann richtig los, resümiert Wesseler. Bereits Anfang des Jahres hatten er und der NRW-Innenminister die neue Leitstelle eingeweiht. Doch immer mal wieder kam es zu kleineren und größeren Rückschlägen, die sich auf Zeitplan und Kosten ausgewirkt haben. So ging man zunächst von einer Fertigstellung des Gebäudes 2019 aus, doch schnell war klar, dass das nichts geben wird. „Wir haben uns die Fertigstellung bis 2023 fest vorgenommen“, betonte Wesseler gestern noch einmal. Die Kosten waren zwischenzeitlich explodiert – statt der ursprünglich geplanten 62 Millionen liegt man weiter über 150 Millionen Euro.

Umso zufriedener ist der Polizeipräsident nun mit diesem nächsten Schritt. Denn es wurde viel geschafft: die Gänge in den neuen Abschnitten erstrahlen bereits im hellen Glanz, die Lampen an der Decke vermitteln einen weitaus freundlicheren Eindruck als man es noch teilweise im Altbau sieht. Dennoch wird dort viel erhalten – wie etwa das Rund im Eingangsbereich. Dort erinnern 463 Anschriften an die Gräueltaten der Reichspogromnacht, denn in diesen Straßen haben jüdische Mitbürger gewohnt. „Das hier ist ein geschichtsträchtiger Platz“, so Wesseler. Dass die Namen trotz Umbau bleiben, war ihm ein besonderes Anliegen. Denn sie sollen auch eine Mahnung sein an die Nachwelt und daran erinnern, dass „Extremismus keine Chance hat“. Dieses Zeichen sei gerade momentan aktueller denn je, sagt auch Innenminister Reul.

Viele Neuerungen im Gebäude

Und trotz der Geschichtsträchtigkeit ist vieles neu: Neben zahlreicher neuer Büros, verfügt das Gebäude nun über eine Tiefgarage, die über 3000 Fahrzeugen Platz bietet. Zudem beinhaltet das Gebäude neue Technik in allen Bereichen, wie etwa einen Bedampfungsschrank. Damit können Fingerabdrücke auf glatten Oberflächen besser und schneller sichtbar gemacht werden, erklärt Reul. Auch ein neues Multitool bekommt das Präsidium als erstes in NRW. Damit werden zahlreiche Spuren durch LED-Lichtquellen sichtbar. Auch die höhenverstellbaren Tische sind neu. „Das sind zwar nur Kleinigkeiten, aber welche, die eine große Wirkung haben“, so Minister Reul. Denn sie tragen zum guten arbeiten bei. Und das hätten sich die Beamten verdient, die sich teilweise im laufenden Betrieb mit den Umbaumaßnahmen konfrontiert sahen – etwa als der Platz vor dem Präsidium planiert wurde. Während einige Beamte auch schon seit Monaten an den neuen Arbeitsplätzen arbeiten, sollen bis Ende November weitere 460 Menschen dort in den fertigen Abschnitt wieder ihre Arbeit aufnehmen können.

Denn durch die Umbauten wurde einiges an Platz geschaffen. Über 7000 Quadratmeter mehr Fläche steht zur Verfügung, so Reul. Und trotzdem: „Wenn alle erst einmal eingezogen sind, die sollen, könnte der Platz schnell zu klein sein“, gibt Wesseler zu. An Lösungen werde jedoch gearbeitet.