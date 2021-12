Es gibt jetzt ein „Last Christmas“ in der Düsseldorf-Version

Düsseldorf. Ein neuer Düsseldorfer Weihnachtssong aus dem Hause Blankenberg macht „Wham“ Konkurrenz. Er hat viel mit der Pandemie zu tun.

Wahrscheinlich wird es nicht ganz reichen, um das allgegenwärtige „Last Christmas“ von Wham von der Tannenbaumspitze zu verdrängen – aber wer weiß? Denn es gibt jetzt einen wirklich fabelhaften Weihnachtssong – made in Düsseldorf und mit ganz viel Lametta drauf. Er heißt „A Different Christmas“ und stammt aus dem Hause Blankenberg.

Kai und Tom Blankenberg sind neben Klaus und Thomas Allofs wohl das bekannteste Brüderpaar Düsseldorfs. Der eine, Kai, betreibt das legendäre Skyline-Tonstudio für Musikproduktion im Herzen Flingerns. Dort hat er schon den Sound von Udo Lindenberg, Andreas Bourani, Johannes Oerding, Sportfreunde Stiller, Kim Wilde oder den Beatsteaks auf Vordermann gebracht. Der andere, Tom, startet gerade als Solo-Pianist und einzigartig-minimalistischem Neo-Klassik-Songs durch. Seine Stücke werden mittlerweile auf der ganzen Welt gehört. Letztes Jahr musste er wegen Corona eine Europa-Tour absagen. Zusammen spielen Kai und Tom in Düsseldorfs Indiepopheldenband Subterfuge.

Erst war es ein „Familiending“

Apropos Pandemie. „A Different Christmas“, das ist „so ein Familiending“, erzählt Kai Blankenberg. Die Idee hatte im Dezember 2020 sein Sohn Len, mitten im Lockdown. „Er war traurig darüber, dass wir Weihnachten ohne Familie und Freunde feiern und wollte seiner Mutter einen Song schenken, an denen irgendwie viele Menschen beteiligt sind“, so der 51-Jährige. Und so ging es weiter: Kai arrangierte den Song dann für eine Bandbesetzung. Dann wurden Familienmitglieder, Freunde und Musikerkollegen in Düsseldorf, Berlin, München und sogar Budapest kontaktiert – zurück kamen Videoschnipsel, in denen zum Song gesungen wurde. Kai Blankenberg fügte am Ende die Dinge zusammen – heraus kam ein sensationelles Weihnachtsvideomusikgeschenk für seine Frau Nina.

Irgendwann gibt es wieder ein „gemeinsam“

„Der Song soll ausdrücken, dass wir alle noch durchhalten müssen, weil die Pandemie noch nicht vorbei ist, dass wir aber alle irgendwann wieder gemeinsam feiern und tanzen werden wie vor Corona“, sagt Kai Blankenberg. Seinem Sohn gefiel sein Song „A Different Christmas“ dann so gut, dass aus der Privatsache eine Botschaft für alle werden sollte. Kai veredelte den Song, mit allem Drum und Dran. Eine Freundin der Familie und frühere Babysitterin sang den Song dann neu ein.

Die „Montblanc Family“ – man achte aufs Wortspiel – hat „A Different Christmas“ jetzt in die Welt geschickt. Via Spotify. Er ist besser als „Last Christmas“, weil sperriger. Aber ein Welthit wird er eher nicht. Oder?

Der Song auf Spotify: https://open.spotify.com/album/0wKC1LqctEyIn5b6kDjd8h?si=x0knlVjcRoekjywj3Ln3qQ&nd=1

