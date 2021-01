„Es gibt keine akuten physischen Reaktionen“

Düsseldorf Die Impfbereitschaft bei Bewohnern und Mitarbeitenden in den Düsseldorfer Altenheimen steigt. Mobile Teams starten zweite Impfrunde.

Die Impfungen gegen Covid-19 laufen in den Altenheimen auf Hochtouren. Bereits am 31. Dezember 2020 wurden wie berichtet die ersten Bewohner und Mitarbeitende in den Caritas-Hausgemeinschaften St. Benediktus in Lörick gegen Covid-19 geimpft. Knapp zwei Wochen später erreichten die mobilen Impfteams auch die weiteren sieben der acht Caritas-Altenzentren sowie das Caritas-Hospiz im Düsseldorfer Stadtgebiet und führten die Impfung mit dem Impfstoff der Firma Biontech/Pfizer durch.

Besonders erfreulich sei dabei die hohe Impfbereitschaft der älteren Heimbewohner, heißt es in einer Mitteilung des Caritas-Verbandes. Denn insgesamt 92 Prozent der dort lebenden Senioren waren bereit, sich impfen zu lassen und bisher 74 Prozent der Mitarbeitenden in der Altenpflege freuten sich über diese Chance und wurden geimpft.

"Annähernd 100 Prozent" der Bewohner haben sich impfen lassen

Bei der Düsseldorfer Diakonie lief es bislang ähnlich gut: In allen acht Pflegeheimen der Stadt haben Mitarbeitende und Bewohner bereits die erste Impfung erhalten. Mit der zweiten Impfung wurde als erstes im Katharina-von-Bora-Haus in Bilk am Dienstag begonnen. „Von den Bewohnern, die nicht bereits eine Infektion durchlebt hatten oder akut infiziert sind, haben sich annähernd 100 Prozent impfen lassen“, teilt Sprecherin Anne Wolf auf Anfrage mit. Von den Mitarbeitenden, die nicht bereits Covid 19 durchlebt haben oder akut infiziert sind, haben sich bisher bis zu 80 Prozent impfen lassen.

Die Nachfrage steige aber deutlich an. „Vermutlich auch, weil es keine akuten physischen Reaktionen bei den bereits Geimpften auf die Impfungen gab und wir den Mitarbeitenden, die anfangs unsicher waren, ihre Sorgen auch durch eine umfassende Aufklärung nehmen konnten“, ist die Einschätzung von Klaus Patzelt, Leiter des Geschäftsbereichs Leben im Alter der Diakonie.

Auch in den Awo-Einrichtungen wurde schon fleißig geimpft

Bei der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Düsseldorf wird in den stationären Einrichtungen ebenfalls fleißig geimpft. Bei der ersten Impfung wurden im Ernst- und Berta-Grimmke-Haus in Lörick 103 Bewohner (Quote: 85,8%) und 54 Mitarbeiter (48,6%) geimpft. Im Georg-Glock-Haus in Eller waren es 39 Bewohner (88,6%) und 33 Mitarbeiter (75,0%), im Hans-Jeratsch-Haus (Eller) 46 Bewohner (90,2%) und 59 Mitarbeiter (86,2%), im Lore-Agnes-Haus (Wersten) 71 Bewohner (71,7%) und 58 Mitarbeiter (63,1%) im Paul-Gerlach-Haus (Eller) 23 Bewohner (76,7%) und 17 Mitarbeiter (77,3%).

Die zweite Impfung war bereits mit der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein für 21. Januar organisiert und vorbereitet. Bei den geimpften Bewohnern und Mitarbeitern seien bis dato keine relevanten Nebenwirkungen aufgetreten. „Eine große Erleichterung und Zuversicht bezüglich der durchgeführten Covid-19-Schutzimfpung wurde uns von den Angehörigen, den Bewohner sowie den Mitarbeitern mitgeteilt“, heißt es in einer Mitteilung der Awo.