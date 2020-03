FDP schlägt neuen Stadtteil für Düsseldorf vor

Wie geht es weiter mit der Wohnungspolitik in Düsseldorf? Während Oberbürgermeister Thomas Geisel die Losung „Bauen, Bauen, Bauen“ ausgegeben hat, spricht sein CDU-Kontrahent Stephan Keller von „Ehrlichkeit“ und „den Grenzen des Wachstums“. Der Wunsch nach ausreichend Wohnraum für alle und der Wunsch nach Schutz von Grün und Lebensqualität konkurrieren miteinander, das Thema wird im Wahlkampf eine Hauptrolle spielen.

Lieber einen neuen Stadtteil statt überall kleine Zersiedelungen

Die FDP bringt nun neue Vorschläge in die Debatte ein. Sie will mehr kreative Lösungen wie die Überbauung von Parkplätzen, vor allem aber schlagen die Liberalen einen kompletten neuen Stadtteil im Osten der Stadt vor. Das sei besser, als überall in der Stadt auf Feldern oder Wiesen kleine Zersiedelungen vorzunehmen, sagt Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Kandidatin für das Amt der Oberbürgermeisterin.

Die FDP ist gegen ein olympisches Dorf auf dem areak

„Wir können nicht bis 2032 warten, wir brauchen die Flächen der Bundeswehr für den Wohnungsbau früher“, sagt FDP-Chefin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Foto: Andreas bretz

Die FDP spricht sich gegen ein Olympisches Dorf auf dem Gelände der Bergischen Kaserne aus. „Wir können nicht bis 2032 warten, wir brauchen die Flächen der Bundeswehr für den Wohnungsbau früher“, sagt Strack-Zimmermann. Die Kaserne liegt an der Ecke Bergische Landstraße/Knittkuhler Straße. Bislang gehen Untersuchungen für eine Überplanung des Kasernenareals von bis zu 10.000 neuen Bewohnern aus. Es könnten mehr werden, wenn man das Planungsgebiet etwas größer fasst und neben den beiden Bundeswehr-Arealen auch Grünflächen hinzunimmt. Dann käme man auf 50 Hektar, also 500.000 Quadratmeter.

Zum Vergleich: Das Grand Central (1062 Wohnungen) hinter dem Hauptbahnhof entsteht auf „nur“ 3,8 Hektar, ist mit drei Hochhäusern aber stark verdichtet. Das Glasmacherviertel in Gerresheim (maximal 1700 Wohnungen) ist 30 Hektar groß.

Die FDP will ein sehr urbanes Stadtquartier

Wie hoch die Gebäude entlang der Knittkuhler Straße werden sollen und wie intensiv die Verdichtung, lässt Fraktionschef Manfred Neuenhaus offen. „Das muss Sache eines Wettbewerbs sein. Wichtig ist, dass es ein sehr urbanes Stadtquartier wird – mit Grün, Plätzen, ausreichend Einkaufsmöglichkeiten und mit Arzt-Praxen.“ Dies sind Dinge, die heute in Hubbelrath und Knittkuhl fehlen oder Mangelware sind. Vorbild seien „Nieuw Bergen“ in Eindhoven oder die Seestadt Aspern in Wien, wo zunächst für neue Straßen und einen Bahnanschluss gesorgt wurde. Das Projekt ist noch nicht fertig, aber schon jetzt ein Erfolg und viel bestaunt – unter anderem entsteht dort das Hoho, ein 84 Meter hohes Holzhochhaus.

Das ist keine neue Idee

Ein neues Viertel am Stadtrand mag manchem befremdlich vorkommen. „Tatsächlich hat es sie immer wieder gegeben, auch in bedeutendem Umfang“, sagt Maximilian Schade, Absolvent der Fächer Architektur und Städtebau an der Hochschule Düsseldorf und Berater der FDP-Spitze. Oberkassel und Garath waren solche Vorhaben.

Der neue Stadtteil – Arbeitsname ist „Conesberg“, in Anlehnung an den dortigen Conesbach und den Conesweg, bis zu dem der neue Stadtteil reichen würde – und weitere Maßnahmen sollen helfen, bezahlbare Mieten in Düsseldorf zu ermöglichen. „Und zwar über das Handlungskonzept Wohnen hinaus“, sagt Strack-Zimmermann, „das Konzept funktioniert, aber es kann nicht alle Probleme lösen.“ Die Liberalen sprechen von 7,50 Euro Quadratmetermiete, eine Summe, die über öffentlich geförderten Mieten liegt. „Wir verlieren sonst die Mitte unserer Gesellschaft“, sagt Neuenhaus.

Der Weg dahin ist nicht einfach, die Stadt muss auch bei den Grundstücken für den Wohnungsbau mehr Engagement aufbringen – denn der Preis für die Grundstücke treibt später die Mietkosten. Gedacht ist aber auch an neue Lösungen, die anderswo längst zu guten Ergebnissen geführt haben. Dazu Beispiele:

Genossenschaften: Die FDP fordert eine massive Unterstützung von Genossenschaften und Bürgerbauvereinen. Sie sollen städtische Grundstücke für 99 Jahre in Erbpacht zur Verfügung gestellt bekommen. Beim Ankauf privater Grundstücke sei eine städtische Baugrundförderung möglich, im Gegenzug soll es zur Miete von 7,50 Euro kommen.

Holzbau: Große Mengen an preiswerten Wohnungen in kurzer Zeit sind durch Holzbau möglich, dessen Einzelkomponenten im Werk vorgefertigt werden. Ein Beispiel ist das Projekt Woodie in Hamburg. Dort wurden in zehn Monaten 371 Studenten-Wohnungen fertiggestellt. Die Baukosten lagen bei 1450 Euro pro Quadratmeter. Der Holzbau eignet sich auch bei Aufstockungen, denn das Material bringt nicht so große statische Probleme mit sich.

Typenbauten: Serielle Fertigung kann ebenfalls Baukosten sparen. Mengenrabatte senken die Kosten, in Zwolle (Niederlande) beginnen die Mieten beim Atriumtower Hiphouse bei 6,60 Euro.

Aufständern: Ein Haus auf Stelzen: Diesen pragmatischen Weg ist man beim DanteBad in München gegangen. Dort ist der Parkplatz vor einem Bad mit einem Holzhybridhaus überbaut worden. Das Holzhaus sitzt auf einem Betonsockel, die Parkplätze blieben erhalten. Der Systembau war nach einem halben Jahr fertig. Die Kaltmiete ist mit durchschnittlich weniger als acht Euro je Quadratmeter günstiger als in München üblich. In Düsseldorf könnte man unter anderem auf den Uni-Parkplätzen gnstigen Wohnraum schaffen, meinen die Liberalen – ebenfalls aufgeständert und in Holzbauweise.

Umwandlung: Aus Gewerbebauten der 60er- bis 80er-Jahre werden Wohnungen. Die Liberalen sehen hier viel Potenzial, denn diese Bauten hätten meist rationale Grundrisse, die sich gut in Wohnraum umwandeln ließen.

Was halten Sie von einem neuen Stadtteil? Schreiben Sie an lok.duesseldorf@nrz.de