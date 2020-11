Fleher Brücke in Düsseldorf wird abgerissen

Jetzt also doch: Die Fleher Brücke soll abgerissen werden. Das teilte der Landesbetrieb Straßen NRW am Mittwoch mit. Das Land Nordrhein-Westfalen habe „schon jetzt vorausschauend die Planungen für einen Neubau eingeleitet“. Angaben zum Zeitplan und Kosten gab es trotz Nachfrage von Straßen NRW nicht. Es hieß lediglich, die Planungen wurden angestoßen.

Brücke ist seit vielen Jahre marode

Die Fleher Brücke wurde von 1976 bis 1979 gebaut. Für den heutigen Verkehr ist sie nicht konstruiert. besonders der Schwerlastverkehr hat der Autobahn-Brücke zugesetzt. Foto: Hans Blossey

Die Autobahn-Brücke der A 46 über den Rhein beim Düsseldorfer Stadtteil Flehe, die unter anderem Wuppertal, Düsseldorf und Neuss verbindet, ist seit Jahren marode. Zuletzt waren im Frühjahr 2018 bei regelmäßigen Brücken-Überprüfungen Risse in den Querträgern und Querstreben der Stahlkonstruktion entdeckt worden. Als Ursache für die Schäden sehen die Fachleute die in den letzten Jahrzehnten massiv gestiegene Verkehrsbelastung vor allem durch Lastwagen. Zusätzlich ist die Fleher Brücke durch die Sperrung der A1-Brücke in Leverkusen seit 2012 als beliebte Umleitungsstrecke für Lkw besonderen Belastungen durch den Schwerlastverkehr ausgesetzt. Eine vor zweieinhalb Jahren eingeleitete Sanierung sollte fünf Jahre dauern. Damals hieß es von Straßen NRW: Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten soll die Brücke wieder ohne Beschränkungen sechsspurig befahrbar sein. Und: Ein Brückenneubau sei nicht nötig, wie etwa an der A1 in Leverkusen und der A40 in Duisburg.

Keine Angaben zu Zeitplan und Kosten

Doch das sehen die Straßenbau-Experten inzwischen anders, wie sie mit der Ankündigung des Brücken-Neubaus mitteilten. Allerdings: Auch auf Nachfrage gab es keine weiteren Informationen zum Planungsstand, zu zeitlichen Abläufen und den anfallenden Kosten.

Sanierung bis Ende 2020 abgeschlossen

Die ursprünglich für fünf Jahre anberaumte Sanierung soll bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. „Die Sanierung geht schneller voran als zuletzt geplant“, so Straßen NRW. Noch in diesem Jahr sind die Arbeiten am Tragwerk unter der Fahrbahn abgeschlossen, so dass in beide Richtungen je zwei Fahrspuren für den uneingeschränkten Pkw- und Lkw-Verkehr freigegeben werden können. Ein sechsspuriger Verkehr, für den die Brücke 1979 freigegeben wurde, ist bis zum Neubau aber nicht mehr möglich. Die Gesamtlänge der zwischen 1976 und 1979 erbauten Brücke beträgt mehr als einen Kilometer.