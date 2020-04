Flüchtlinge in Düsseldorf werden nicht alleine gelassen

Düsseldorf. Die Beratungsstellen für Geflüchtete in Düsseldorf haben ihr Angebot an die Corona-Krise angepasst. Vieles geht nun über Telefon und Internet.

Die ehrenamtlichen Beratungsstellen für Geflüchtete in Düsseldorf haben ihr Angebot an die aktuelle Situation angepasst. Gemeinnützige Organisationen wie die Flüchtlingsinitiative Stay oder der Verein „Flüchtlinge Willkommen in Düsseldorf“ bleiben auch in der Corona-Krise erreichbar.

Beratung wird aufrecht gehalten

„Wir sind in unserer Arbeit natürlich massiv eingeschränkt, was umso schlimmer ist, da viele von unseren Klienten extrem verunsichert sind und mehr Unterstützung benötigen als sonst“, erklärt Oliver Ongaro von Stay. „Wir halten deshalb unsere Beratung – sowohl die Rechts- und Sozialberatung, als auch die medizinische Beratung – weiterhin aufrecht. Größtenteils telefonisch und per Mail, wenn nicht anders möglich, auch im persönlichen Gespräch – natürlich unter Einhaltung aller Hygiene- und Abstandsregeln.“ .

Verlust des Aufenthaltsrechts durch Jobverlust

Für viele der Klienten sei es schwerer geworden, an Informationen zu kommen, so Ongaro weiter. „Aufgrund der Sprachbarriere fehlen vielen nicht nur Informationen zum Umgang mit der Pandemie an sich. Auch die Folgen der Maßnahmen zur Bekämpfung von Corona treffen sie hart“, sagt er. „Die Ausländerbehörde hat geschlossen, so dass die Kommunikation nur eingeschränkt funktioniert. Viele unserer Klienten wissen nicht, an wen sie sich wenden sollen und haben Sorge, wichtige Fristen zu verpassen.“

Auch kritisiert Ongaro, dass weiterhin Ausreisepflichten vom Bundesinnenministerium durchgesetzt werden, wenn der Aufenthaltstitel verloren geht. Und das „obwohl das öffentliche Leben derzeit für uns alle von Improvisation, Unsicherheit und der Sorge um den nächsten Tag geprägt ist“, so Ongaro. „Das bedeutet, dass Arbeitnehmer ohne deutschen Pass, die gerade wegen der Schließung vieler Betriebe reihenweise ihren Job verlieren, damit auch ihr Bleiberecht in Deutschland verlieren. Hier sehen wir reichlich Unterstützungsbedarf auf uns zukommen.“

Online-Welcome-Center

Auch der Verein „Flüchtlinge Willkommen in Düsseldorf“, der seit vier Jahren das Welcome Center am Hauptbahnhof betreibt, bleibt in der Krise aktiv. Per Telefon und E-Mail sei man weiterhin bestens erreichbar, berichtet die Vorsitzende Hildegard Düsing-Krems. Da der Beratungsbedarf weiterhin groß sei, melden sich viele über diese Wege.

„Wir haben so in den vergangenen 14 Tagen schon viele Lebensläufe mit Geflohenen geschrieben, Formulare ausgefüllt, in Sachen Jobcenter geholfen oder juristisch im Bereich Asylrecht beraten. Dies geschieht ohne jeglichen persönlichen Kontakt ausschließlich über Telefon, WhatsApp und Mails“, so Düsing-Krems. Spezialfälle übergeben man weiterhin an die Experten in Sachen Selbstständigkeit oder Schulden.

Übersetzung in 15 Sprachen

Der Deutschkurs und die Sprachencafés werden ebenfalls auf diesem Wege fortgesetzt. Lediglich Treffen, wie die Frauengruppe müssen ausfallen. Die Frauen erhalten dafür per Post Lernutensilien und Material zum Ausmalen für ihre Kinder, sagt Düsing-Krems weiter. Auch biete man Übersetzungen der NRW-Landesverordnungen in 15 verschiedenen Sprachen und Geflüchtete, die mittlerweile studieren oder arbeiten übersetzen für andere.

Die Termine zur Schulung des Ehrenamtes mussten abgesagt werden. „Auch hier arbeiten wir an Lösungen. Corona hat unsere Arbeit nicht einfacher gemacht, aber gemeinsam bleiben wir am Ball.“