Streik am Flughafen Düsseldorf: Ausfälle und Koffer-Chaos

Düsseldorf. Am Freitagmorgen streiken am Düsseldorfer Flughafen die Beschäftigten in der Gepäckabfertigung. Mehrere Dutzend Flüge sind annulliert.

Die Beschäftigten der Gepäck- und Flugzeugabfertigung am Düsseldorfer Flughafen haben am Freitag in den frühen Morgenstunden ihre Arbeit niedergelegt. Mehr als die Hälfte der Flüge am größten NRW-Flughafen könnten durch den Arbeitskampf ausfallen, hieß es seitens der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi). Der Streik solle bis Samstagmorgen um 3.30 Uhr andauern. Nicht betroffen sind dagegen der Bereich Check-In sowie die Sicherheitskontrollen, in denen es aufgrund des Personalmangels in der jüngeren Vergangenheit immer wieder zu langen Warteschlangen gekommen ist. Wie Verdi dieser Redaktion bestätigt, bestehe im Laufe des Freitags jedoch Gefahr auf Koffer-Chaos.

Welche Flüge vom Streik betroffen sind, können Reisende der Website des Flughafens entnehmen. Die Fluglinie Eurowings hatte alleine bereits am Donnerstag vorsorglich 70 seiner für diesen Freitag ab Düsseldorf geplanten 91 Flüge annulliert. Demnach könnten Passagiere ihr Flugticket bei innerdeutschen Flügen als Fahrkarte für die Bahn verwenden. Laut Flughafengesellschaft könnten wegen des Streiks insgesamt womöglich nur die Hälfte aller geplanten Flüge abgewickelt werden.

Streik Düsseldorf Flughafen: 700 Arbeitsplätze gefährdet – weitere Streiks drohen

Das bestätigt Gewerkschaftssekretär Marvin Reschinsky am Freitagmorgen: „50 Prozent der Flüge sind bislang storniert. Ich denke, dass es zu weiteren Verspätungen im Laufe des Tages kommen wird. Alle Beteiligten müssen schnellstmöglich die Sicherheit für die Beschäftigten über den Tarifvertrag Sozialplan herstellen. Sollte das nicht der Fall sein, werden wir in Kürze erneut und wahrscheinlich länger streiken.“

Verdi hatte am Donnerstag zum ganztägigen Streik aufgerufen. Der Gewerkschaft zufolge seien 700 Arbeitsplätze gefährdet, nachdem das NRW-Verkehrsministerium angekündigt hatte, das Abfertigungsunternehmen „Aviapartner“ am Flughafen Düsseldorf in den nächsten Jahren bei der Lizenzvergabe nicht mehr zu berücksichtigen. Reschinsky spricht von einer Streikbeteiligung von 90 Prozent. Diesen Personalwegfall habe der Flughafen kurzfristig nicht mehr über andere Abfertigungsfirmen ausgleichen können. Nach Verdi-Angaben stelle Aviapartner am Flughafen etwa 75 Prozent des Personals in verschiedenen Service-Bereichen, wie etwa Gepäckabfertigung oder Flugzeugbetankung.

Für 10.45 Uhr hat Verdi zudem zu einer Kundgebung vor das NRW-Verkehrsministerium hinter dem NRW-Kunstpalast in Düsseldorf aufgerufen. Nach Auskunft eines Gewerkschaftssekretärs wird mit 200 bis 300 Teilnehmenden gerechnet.

Streik am Düsseldorfer Airport – Flughafenverband reagiert empört

Beim Flughafenverband ADV stieß das Vorgehen auf Kritik. Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel klagte am Donnerstag: „Offensichtlich hat Verdi die deutschen Flughäfen als medienwirksame Schaubühne für Streikaktionen entdeckt. Es ist unverantwortlich, wenn innerhalb einer Woche der zweite Großflughafen in Deutschland einem ganztägigen Streik ausgesetzt wird.“ Zehntausende Passagiere seien die Leidtragenden. Beisel bezog sich auf den Streik am Flughafen Berlin-Brandenberg (BER).

Der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Luftverkehrswirtschaft, Matthias von Randow, sagte: „Diese unverhältnismäßigen Streiks gefährden den wirtschaftlichen Hochlauf der in der Pandemie schwer angeschlagenen Unternehmen der Luftverkehrswirtschaft, die gerade aus der Talsohle herauskommen.“ (Red. mit dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf