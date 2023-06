Flughafen Düsseldorf rechnet mit 3,1 Millionen Fluggästen

Düsseldorf. Airport erwartet hohes Aufkommen zu Ferienbeginn. Geschäftsführer Redeligx sieht den Flughafen auf den Anstieg der Verkehrszahlen vorbereitet.

Am Nachmittag des 21. Juni heißt es in vielen Familien in NRW: Schulranzen weglegen und Koffer packen. Der Reiseboom hält an und mit ihm auch der Aufwärtstrend im Luftverkehr. Für den Flughafen Düsseldorf bedeutet das eine weitere Belastungsprobe, nachdem es in vergangenen Ferienzeiten immer wieder Ärger wegen zu langen Schlangen und überlasteter Mitarbeiter an den Sicherheitsschaltern gab. Der Airport erwartet in den Sommerferien vom 22. Juni bis 6. August rund 21.000 Starts und Landungen mit insgesamt 3,1 Millionen Fluggästen – rund zehn Prozent mehr Passagiere als in den Sommerferien 2022.

Rund 480 Flugbewegungen mit über 68.000 Passagieren täglich

Besonders groß wird das Passagieraufkommen zu Ferienbeginn und an allen Wochenenden sein, teilt der Flughafen mit. Am ersten Ferientag, Donnerstag, 22. Juni, rechnet der Flughafen Düsseldorf mit rund 71.000 Fluggästen. Bis einschließlich Sonntag, 25. Juni, werden insgesamt über 285.000 Passagiere erwartet. Schon Anfang der Woche waren die Schlangen an den Check-in-Schaltern im Terminal lang.

„Im Durchschnitt erwarten wir täglich rund 480 Flugbewegungen mit über 68.000 Passagieren“, sagt Flughafen-Chef Lars Redeligx und betont: „Gemeinsam mit allen Partnern haben wir uns umfassend auf den Anstieg der Verkehrszahlen vorbereitet. Wir wissen um unser Potenzial, jetzt gilt es dieses abzurufen und unsere Qualität aufs Vorfeld und in die Flugsteige zu bekommen.“

Airport hofft auf „stabilere Reisesaison“

Der Airport habe bereits zu Beginn des Jahres die Weichen für eine stabilere Reisesaison gestellt. Viele ineinander greifende Maßnahmen im Rahmen der „Off-Block“-Initiative hätten bislang für eine „spürbare Verbesserung der Abfertigungsprozesse und ein positives Passagiererlebnis“ gesorgt, heißt es in einer Mitteilung des Flughafens.

Auch die Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen konnten laut Airport „deutlich reduziert“ werden, im Durchschnitt hätten 90 Prozent der Fluggäste die Kontrollstellen in weniger als zehn Minuten passiert. Nur vereinzelt hätten die Wartezeiten für kurze Zeiträume bislang etwas höher gelegen. „Diese Messlatte wollen wir auch durch den Sommer hindurch halten“, gibt Redeligx als Losung aus.

Möglichkeit zum frühen Check-in

Um in den morgendlichen Verkehrsspitzen das Passagieraufkommen im Terminal zu entzerren, wurde laut Flughafen gemeinsam mit Airlines und Abfertigungsdienstleistern der Flugplan angepasst. Der Airport bietet an Wochenenden für die ersten Eurowings- und Condor-Flüge mit Abflugzeit bis 7 Uhr die Möglichkeit eines Früh-Check-ins ab 3 Uhr, werktags ab 3.30 Uhr.

