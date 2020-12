Flughafen Düsseldorf: Stundenlanges Warten auf Corona-Test

Düsseldorf/Essen. Das Corona-Testzentrum am Flughafen Düsseldorf stößt Weihnachten an seine Grenzen. Manche müssen Reisen stornieren. Ein Betroffener berichtet.

Warten statt Weihnachten: Etliche Reisende haben während der Weihnachtsfeiertage stundenlang auf einen Coronatest am gewartet – darunter auch Sascha Rosengart aus Essen, der am 27. Dezember eigentlich nach Gran Canaria fliegen möchte.

Um das negative Testergebnis innerhalb des vorgeschriebenen Zeitraums vorlegen zu können, hatte er alle Vorbereitungen getroffen: Er registrierte sich bei Centogene – dem Anbieter des Corona-Testzentrums am Flughafen – und zahlte den Test vorab online. Terminvereinbarungen aber sind online nicht möglich – wer zuerst kommt, mahlt zuerst.

"300 Reisewillige warten seit Stunden in drei Doppelreihen"

„Wir waren am ersten Weihnachtstag um 11 Uhr am Test-Center, wurden jedoch abgewiesen mit dem Hinweis, dass die Maximal-Kapazität von 800 Tests bereits erreicht ist“, berichtet Rosengart. Am zweiten Weihnachtstag war Rosengart zwar früher dran und stand bereits um 7.20 Uhr am Testzentrum, das um 8 Uhr öffnet. „Die Warteschlange bestand zu der Uhrzeit aus knapp 300 Reisewilligen, die bereits seit Stunden in drei Doppelreihen auf die Ausgabe der Test-Kits warteten“, berichtet Rosengart. Wer schließlich ein Test-Kit erhalte, müsse nochmal zwei bis drei Stunden auf den eigentlichen Test warten. Immerhin seien dort aber die Sicherheitsabstände gewahrt worden und hätten Ordner das Einhalten der Corona-Regeln überprüft.

Als er zwei Mitarbeiterinnen von Centogene darauf hinwies, dass er ohne aktuellen Test seine Reise wohl nicht antreten könne, sei er lapidar abgefertigt worden: „Es wurde uns entgegnet, dass sei dann eben so, es müssten ohnehin einige ihre Reise stornieren aufgrund mangelnder Testkapazität“, so Rosengart in einem Beschwerdeschreiben, das der Redaktion vorliegt.

"Ein derartiges Planungs- und Abstimmungsdesaster habe ich noch nicht erlebt"

„Ich bin doch echt erschrocken, wie hier mit noch reisewilligen Kunden, die sich trotz aller Restriktionen und faktisch (…) verdoppelten Flugpreis-Kosten auf den Weg machen wollen, umgegangen wird“, heißt es in dem Brief weiter.

Rosengart selbst arbeitet als Geschäftsleitungsmitglied und ehemaliger Vorstand in der Automobilzulieferindustrie – wenn es dort zu Engpässen komme, werde alles unternommen um die Probleme zu lösen. Ein „derartiges Planungs- und Abstimmungsdesaster“ habe er noch nicht erlebt. „Ich hätte neben einer Ausweitung der Service-Zeiten eine Abstimmung und Lösung mit anderen „Walk-In“- Corona-Test Zentren im Umfeld des Flughafens mindestens erwartet“, sagt Rosengart.

Düsseldorfer Flughafen: "Längere Wartezeiten wegen erhöhter Nachfrage"

Auf Anfrage beim Düsseldorfer Flughafen heißt es, in diesen Tagen könne es aufgrund der erhöhten Nachfrage gegebenenfalls zu längeren Wartezeiten am Centogene-Testzentrum kommen. Ein entsprechender Hinweis sei auf der Website des Flughafens und den entsprechenden Social Media-Kanälen platziert. Zudem verweise man auf die von Centogene jeweils aktuell online übermittelten Wartezeiten – diese betrugen allein am Samstagnachmittag sechs Stunden.

Sascha Rosengart machte sich schließlich am zweiten Weihnachtstag auf den Weg zu einem Testzentrum nach Ratingen, wo er schnell an der Reihe gewesen sei. Ob das Ergebnis aber bis zur geplanten Abreise am Sonntag vorliegt, ist aber ebenso unklar wie die Frage, wer im Falle einer Stornierung für die Kosten aufkommt.