Flughafen Düsseldorf zählt fast 400.000 Gäste über Pfingsten

Düsseldorf. Der Airport Düsseldorf spricht von einer erfolgreichen Generalprobe für die Sommerferien. Warteschlangen gab es trotzdem.

Die Verkehrszahlen des Düsseldorfer Flughafens an den zurückliegenden Pfingsttagen haben im Vergleich zu den vergangenen Osterferien und dem langen Himmelfahrts-Wochenende noch einmal angezogen.

Rund 2700 Flugbewegungen an sechs Tagen

In der Zeit von 25. Mai bis 30. Mai verzeichnete der Airport rund 2700 Flugbewegungen und 380.000 Passagiere. Verkehrsreichster Tag war mit rund 480 Bewegungen und 69.000 Passagieren der Freitag, 26. Mai. Zu den laut Flughafen beliebtesten Zielen zählten Palma de Mallorca, Antalya, Heraklion, Dubai, Barcelona und Hurghada.

„Die Generalprobe für die kommende Urlaubssaison war erfolgreich“, resümierte nun Flughafen-Chef Lars Redeligx, „Bestes Urlaubswetter und eine steigende Reiselust an den Pfingsttagen haben uns Verkehrsergebnisse gebracht, die sich den erwarteten Zahlen für die Sommerferien bereits stark annäherten.“

Schlangenbildungen am verkehrsreichen Freitag

Die Fluggäste in Düsseldorf erlebten laut Redeligx einen „fast durchweg einen gut funktionierenden“ Airport. Laut Mitteilung verliefen die Passagier- und Gepäckabfertigung „weitgehend reibungslos“. Nur am verkehrsreichen Freitag kam es bei einzelnen Check-ins zu Schlangenbildungen, und ankommende Fluggäste mussten am Nachmittag bei einigen Flügen länger auf ihr Gepäck warten.

