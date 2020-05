Fortuna ist kein Spaß

An dem Tag, an dem ich Fortuna zum ersten Mal im Rheinstadion sah (1:1 gegen Frankfurt), war in acht Jahre und wäre fast gestorben. Auf der Tribüne hab ich vor Aufregung ein Bonbon verschluckt, es blieb im Hals stecken, aber mein Vater und andere Zuschauer stellten mich auf den Kopf, und ich war gerettet. Ich musst also früh begreifen: Fortuna ist nicht nur Spaß, Fortuna hat viel mit Leiden zu tun. Dieter Nuhr sagte mal: Wer Fortuna-Fan ist, braucht das Leben nicht mehr zu fürchten.

Zurück zu meinem Vater: Der hat eigentlich nach jedem Fortunaspiel gesagt, er wolle nie wieder dahin gehen, hat von Stümpern auf dem Platz gesprochen, usw. Beim nächsten Heimspiel saß er wieder auf seinem Tribünensitz. Sie sehen: Fortuna quält dich, aber Fortuna lässt dich nie los. Von dieser Art Herzschmerz können Bayern-Fans nur träumen.

In diesem Sinne: Auf die nächsten 125 Jahre Lust und Leid mit der Fortuna!