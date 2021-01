Fraktion SPD/Volt kritisiert Düsseldorfs Oberbürgermeister

Düsseldorf. Die Politik von Oberbürgermeister Stephan Keller habe „viele Überschriften, aber wenig konkrete Inhalte“, so die Opposition von SPD/Volt.

Zu den Ankündigungen von Oberbürgermeister Stephan Keller, Düsseldorf in den kommenden Jahren an die Spitze bringen zu wollen, gibt es weitere Kritik. Nun von den beiden Vorsitzenden der Ratsfraktion SPD/Volt, Marina Spillner und Markus Raub. Stephan Kellers Pressekonferenz sei vor allem eines gewesen: Der Versuch, die gute Politik von Thomas Geisel und der Ampel auf seinen Namen umzuetikettieren, heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme Spillners und Raubs. „Dazu mussten alle Dezernentinnen und Dezernenten antreten, um das zu referieren, was bereits seit langem in der Verwaltung geplant wird und auf Beschlusslagen des Rates in den letzten Jahren beruht. Ob Klimaschutz, Schulbau, Kitas, Bäderkonzept, Radwege, neues Technisches Rathaus: All dieses und viel mehr ist bereits auf dem Weg.“

Da, wo tatsächlich der Name Keller draufstünde, da bliebe der OB „hinreichend unkonkret und versucht fehlende Konzepte durch viel Geld zu ersetzen“, so Spillner und Raub weiter. Sie nennen konkrete Beispiele wie das Ziel, Düsseldorf als sicherste Großstadt Deutschlands zu etablieren: Außer mehr Personal sei ihm noch nicht viel eingefallen. Auch zur Digitalisierung gebe es „viele Überschriften, aber wenig konkrete Inhalte. Die umweltsensitiven Ampel-Steuerungen sind bisher nichts anderes als ein ungedeckter Scheck“.

Überschriften, aber wenig Konkretes

Der Oberbürgermeister reihe sich nahtlos ein in die Logik des schwarz-grünen Kooperationsvertrages: Viele Überschriften und wenig Konkretes. Spillner und Raub sagen: „Und genauso wie die selbst ernannte Gestaltungsmehrheit entschuldigt er sich schon jetzt, falls nicht alles geschafft werden sollte. Die Ankündigung viel Geld in die Hand zu nehmen, ist noch lange kein inhaltliches Konzept. Herr Keller will sich nicht mit Mittelmaß zufriedengeben, sondern an die Spitze.“

Der Auftritt bei seiner Dezernenten-Pressekonferenz am Dienstag, so die SPD-Fraktionsspitze, mache wenig Hoffnung, dass ihm das gelingt.

Steigende Mieten kein Thema

Auch das bezahlbare Wohnen ist laut SPD/Volt-Fraktion dem Oberbürgermeister dabei nicht einen einzigen Satz wert. Die steigenden Mieten seien ihm offenbar egal. „Herr Keller will die Spitzenstadt für Spitzenverdiener,“ stellt Julia Uhlig als wohnungspolitische Sprecherin der Ratsfraktion fest. „Aus der ganzen Welt fließt Geld in die Stadt und lässt die Preise für Wohnhäuser und Baugrund explodieren – und Oberbürgermeister Keller legt die Hände in den Schoß. Damit nimmt er in Kauf, dass für Familien mit normalen Einkommen, für Ältere mit kleiner Rente, für Studierende und Azubis in Düsseldorf bald kein Platz mehr sein wird.“