Für die Rettung der Frau waren in Ratingen Polizei, mehrere Löschzüge der Feuerwehr und eine Notärztin im Einsatz.

Rettungseinsatz Frau drohte in Ratingen im Morast zu versinken

Ratingen. Feuerwehr konnte die panische und völlig entkräftete Frau aus einem abgelegnen Uferbereich des Grünen Sees retten. Sie kam ins Krankenhaus.

Bedrohliche Lage am Samstag Abend für eine Frau in Ratingen: Sie war im entfernten Uferbereich des Grünen Sees im Naherholungsgebiet Volkerdey im Morast eingesunken. „Sie drohte darin unterzugehen“, hieß es am Sonntag von der Ratinger Feuerwehr. Die Frau hatte Panik.

Sie steckte bereits bis zu den Knien im Morast

An der Zufahrt zum Erholungsgebiet wurde die Feuerwehr durch einen Jugendlichen eingewiesen. Denn durch die Weitläufigkeit des Gebiets war eine präzise Lokalisierung der Person schwierig. Die panische und entkräftete Person, die bereits bis zu den Knien um Morast versunken war, konnte von den Rettungskräften gesichert und beruhigt werden. Sie waren während des Einsatzes mit einem Überlebensanzug ausgestattet und konnte die Frau sicher an das Ufer bringen.

Dort wurde sie von einer Notärztin behandelt und dann mit dem Rettungswagen ins örtliche Krankenhaus gebracht.

Im Einsatz waren die Ratinger Berufsfeuerwehr, die Löschzüge Ratingen-Mitte und Ratingen-Tiefenbroich, der Rettungsdienst der Städte Ratingen/Heiligenhaus und ein Notärztin. (gömi)