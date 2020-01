Die Aktivisten von Fridays for Future gehen am Freitag in Düsseldorf wieder auf die Straße.

Klima-Demo Fridays for Future verteilt in Düsseldorf „Blaue Briefe“

Düsseldorf. Anlässlich der Vergabe der Halbjahres-Zeugnisse demonstriert Fridays for Future in Düsseldorf. Am Rathaus sollen Politiker Blaue Briefe erhalten.

Anlässlich der Vergabe der Halbjahres-Zeugnisse am Freitag will Fridays for Future Düsseldorf im Rahmen einer Demonstration einen blauen Brief an die Entscheidungsträger übergeben. „Das Pariser Klimaabkommen, die Umweltspur, das Ausbauen von erneuerbaren Energien, das Fällen der Bäume um eine neue U-Bahnlinie zum Flughafen zu bauen und die Schienen am Hauptbahnhof zu verlegen, das Klimapaket der Groko und der Skandal der Räumung des Hambacher Waldes von RWE und Innenminister Herbert Reul. Alles Prüfungen, die Sie mit Bravour mit ungenügend abgeschlossen haben“, meint Luca Thrams von Fridays for Future Düsseldorf mit Blick auf Politiker aller Ebenen.

„Unser Zeugnis an die Politik“

„Hiermit überreichen wir Ihnen einen Blauen Brief. Ihre Versetzung in die weiterführende Politik ist massiv gefährdet. Nichtsdestotrotz hoffen auch wir, dass sie die Versetzung noch schaffen...“, kündigte sie an. Im Endeffekt sei es eine Prüfung für jeden von uns „und wir brauchen Sie, genauso wie Sie uns brauchen, um diese Welt zu retten“.

Getreu dem Motto „Unser Zeugnis an die Politik“ möchten die Demonstrierenden den Entscheidungsträgern symbolisch eine Bewertung ihrer Leistungen ausstellen. Am Freitag, 31. Januar wird die Demonstration um 14 Uhr am Hauptbahnhof in Düsseldorf starten. Gegen 16 Uhr ist eine Abschlusskundgebung am Rathaus.