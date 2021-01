Kriminalität Fünf Haftbefehle: Polizei nimmt Mann in Düsseldorf fest

Düsseldorf. Im Hauptbahnhof hat die Polizei einen Mann kontrolliert, gegen den fünf Haftbefehle liefen. Er soll auch Drogen dabei gehabt haben.

Die Bundespolizei hat am Dienstagabend im Düsseldorfer Hauptbahnhof einen Mann festgenommen, der fünfmal zur Festnahme ausgeschrieben war und auch noch Drogen bei sich hatte. Wie die Polizei mitteilt, war der 28-Jährige gegen 21.50 Uhr im Hauptbahnhof unterwegs, als er beim Anblick von Beamten der Bundespolizei abrupt abbog. Die Polizisten folgten dem Mann und kontrollierten ihn.

Bei der Überprüfung des Mannes stellte sich heraus, dass er fünfmal zur Festnahme ausgeschrieben war. Die Beamten eröffneten ihm die Haftbefehle und nahmen ihn fest. Daraufhin soll er einen Stoffbeutel mit Marihuana ausgehändigt haben. Auf der Dienststelle sei bei einer Durchsuchung weiteres Marihuana aufgefunden worden, so die Polizei. Insgesamt habe es sich um rund 90 Gramm mitgeführtes Marihuana gehandelt. Als er mit seinem Mobiltelefon einen Anwalt kontaktieren wollte, versuchte er sein Handy zu zerstören. Dies konnte durch die Beamten verhindert werden, teilt die Bundespolizei mit.

Festgenommener versucht eigenes Handy zu zerstören

Gegen den Festgenommenen wird erneut wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Das Mobiltelefon sowie das Marihuana wurde beschlagnahmt. Der Deutsche war fünfmal per Haftbefehl zur Strafvollstreckung ausgeschrieben. Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf suchte nach dem 28-Jährigen in drei Fällen wegen des Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz und in einem Fall aufgrund eines Diebstahls. Des Weiteren wurde er durch die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach ebenfalls wegen des Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz ausgeschrieben. Insgesamt wurde er zu 30 Monaten Haft verurteilt.

Der Mann wurde an das Polizeipräsidium Düsseldorf übergeben und wurde dann in eine Justizvollzuganstalt gebracht.

