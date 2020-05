Für Schindler sind Theater-Öffnungen weit entfernt

Düsseldorf. Und Ausweichorte in Düsseldorf? Ein Boulevard-Stück auf der Opernbühne würde nicht funktionieren, meint die Theaterleiterin der Komödie.

In diesen Tagen der Lockerungen suchen besonders kleine Theater nach originellen Lösungen oder alternativen Spielstätten, die den neuen Hygiene-Regelungen der Stadt entsprechen. Denn die aktuell gültigen Vorschriften können in kleinen Häusern weder auf der Bühne, noch im Parkett und erst recht nicht im Toilettenbereich eingehalten werden. Während vor ein paar Tagen René Heinersdorff (Theater an der Kö) und Kay Lorentz (Kom(m)ödchen) Opernhaus und Schauspielhaus ins Spiel brachten, um ein Zeichen zu setzen, winkt Katrin Schindler (Komödie Steinstraße) ab. Sie sieht nicht, dass unter den gelten Bedingungen bis 31. Juli dieses Jahres überhaupt irgendein Theater wieder öffnen kann.

Keine intime Boulevard-Atmosphäre

Was spricht denn gegen ein Boulevard-Stück auf der Opernbühne? Das würde nicht funktionieren, meint sie. Die kleinen Bühnenbilder würden weder auf die große Bühne des Opernhauses passen, noch würde die besondere, intime Boulevard-Atmosphäre entstehen, wenn sich 100 Zuschauer (mehr dürfen es nach der derzeit gültigen Vorschrift nicht sein) auf knapp 1300 Plätze und drei Ränge verteilen. Unklar sei außerdem, wie sich das rechnen soll. Da müsste die Stadt schon Geld locker machen. Die Kosten für Miete und mehr Aufsichtspersonal (um Mundschutz und Sicherheitsabstand zu kontrollieren) müssten übernommen werden.

Und das Publikum? „Ob unsere Abonnenten kommen, ist fraglich,“ gesteht Katrin Schindler. Weniger wegen des Opernhauses, als vielmehr aus Angst, sich bei einem Theaterbesuch mit Corona zu infizieren. Wenn sich einer in der Pause oder beim Gang auf die Toilette anstecken würde, würden diese Häuser demnächst gemieden. Ein endgültiges Aus sei in solch einem Fall unvermeidlich, ergänzt die Theaterchefin.

Insolvenzverfahren bedroht Traditionshaus

Hintergrund: Die Schließung vor zwei Monaten traf besonders die Komödie hart. Seit längerem bedroht ein Insolvenzverfahren das Traditionshaus an der Steinstraße. Gerade hatte es sich– bis Mitte März - wieder berappelt und mit traditionellen Kassenschlagern ein deutliches Zuschauer-Plus erreicht, da musste Katrin Schindler die Pforten schließen. Und, wie alle ‚Freien‘ Theater, die Schauspieler zunächst in Kurzarbeit schicken.

Ob sich die Komödie an der Steinstraße über die Corona-Krise retten kann, ist in diesen Tagen noch nicht absehbar. Wenn die öffentliche Hand hier nicht unter die Arme greift, könnten nach Corona gewachsene Kultur-Strukturen zerschlagen sein. Endgültig.