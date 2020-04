Maskenpflicht ab Montag: Ganz Düsseldorf bastelt Masken

Die Düsseldorfer Stadtgesellschaft hat sich gut auf die ab Montag geltende Maskenpflicht vorbereitet. Im öffentlichen Nahverkehr und im Einzelhandel muss gemäß der Landesverordnung ein Mund- und Nasenschutz getragen werden, um das Ansteckungsrisiko mit dem Coronavirus zu mindern. Der Oberbürgermeister verteilte Masken, während verschiedene Organisationen ihre Masken selbst produzieren. Auch eine Anleitung zum Basteln einer Maske stellte die Stadt zur Verfügung.

Fast aus den Händen gerissen

OB Thomas Geisel und Gesundheitsamtsleiter Klaus Göbels haben am Samstag mit einem Helferteam Hygienekits – bestehend aus Maske und Anleitung – an zentralen Orten in der Stadt verteilt. So wurden die Fußgänger auf der Nordstraße, auf der Rethelstraße und dem Ahnfeldplatz im Zooviertel sowie auf dem Wochenmarkt am Kolpingplatz auf die Maskenpflicht aufmerksam gemacht. „Man hat bei der Verteilaktion gesehen, wie sehr das Thema Maskenpflicht die Düsseldorfer bewegt. Mir sind die Masken beinahe aus den Händen gerissen worden“, berichtet OB Geisel. „Wir können mit dieser Aktion aber sicher nur einen Anstoß geben“, sagt der Oberbürgermeister und fügt hinzu: „Ich appelliere an alle Düsseldorfer: Beachten sie auch trotz der Masken weiterhin das Abstandsgebot und die anderen Hygieneregeln in Corona-Zeiten. Wenn es uns gelingt, die Zahl der Infektionen weiter möglichst niedrig zu halten, gibt es die Chance auf weitere Lockerungen.“

Um größere Menschenansammlungen zu vermeiden, wurden die Verteilorte vorab nicht bekanntgegeben. Die Kits wurden von Mitgliedern der Feuerwehr, von Hilfsorganisationen und des städtischen Krisenstabs gepackt. Die Einzelhandelskette Real hatte wie berichtet der Stadt 100.000 Schutzmasken gespendet.

Anleitung per Video

Wie man eine Mund-Nasen-Bedeckung mit oder ohne Nähmaschine herstellt, zeigt die Stadt in zwei Videos auf ihrem Youtube-Kanal. Für die Maske, die ohne Nähmaschine hergestellt werden kann, ist lediglich ein T-Shirt oder ein ähnliches Stück Stoff aus Baumwolljersey notwendig. Dieses wird dann in Rechtecke zerschnitten, Jerseykordeln eingelegt und gefaltet, sodass sich eine Mund-Nasen-Bedeckung ergibt. Das Video dazu: https://youtu.be/z54t2qAyxWkAlle

Wer Zugang zu einer Nähmaschine hat, kann sich eine Maske auch aus einem Baumwollstoff nähen. Zudem wird kochbares Gummiband benötigt. Das Video dazu: https://youtu.be/l0mQTwQ3aj4

Freiwillige nähen Masken

Verschiedene Organisationen wie der Verein „Flüchtlinge willkommen in Düsseldorf“ nähen selbstständig Masken für den Eigenbedarf und Spendenzwecke. „Viele neue Nachbarn haben Behelfsmasken für Düsseldorf genäht. Mittwoch nähten zum Beispiel drei Syrerinnen, Freitag zwei afghanische Schneider und eine syrische Designerin“, sagt Hildegard Düsing-Krems vom Verein. Das Material hat der Verein selbst gespendet bekommen. Doch mittlerweile geht es bereits zur Neige. „Eigentlich muss man nur zum Nähen im Welcome Center sitzen, schon klopfen Passanten an die Fensterscheibe und fragen nach den Masken, der Bedarf scheint noch sehr groß zu sein“, so Düsimng-Krems. „Gummiband ist das neue Klopapier. Weiterhin können wir Baumwollstoffe, aber auch Gummibänder, Haargummis, Schnürsenkel oder Schrägband zum Zubinden der Masken gebrauchen, denn Materialknappheit macht erfinderisch.“

Das Material kann am Montag von 12 bis 18 Uhr im Welcome Center in der Heinz-Schmöle-Straße 7 oder in der ganzen Woche schräg gegenüber am Café Mocca, Heinz-Schmöle-Straße 2, abgegeben werden.