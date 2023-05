George Clooney kommt zur Charity Gala nach Düsseldorf

Düsseldorf. Deutsche Postcode Lotterie lädt am 24. Mai zur großen Gala in die NRW-Landeshauptstadt ein. Kai Pflaume moderiert die Veranstaltung.

Kreischalarm in Düsseldorf! Am Mittwoch, 24. Mai, wird George Clooney in Düsseldorf erwartet. Der Schauspieler, der jüngst mit Julia Roberts in „Ticket to Paradise“ im Kino zu sehen war, kommt zur großen Charity Gala der Deutschen Postcode Lotterie, die 2016 gegründet wurde und ihren Sitz in Düsseldorf hat. Hintergrund: Clooney ist der internationaler Botschafter der Postcode Lottery Group.

Das Thema Menschenrechte steht auf dem Programm

Menschenrechte werden eines der großen Themen des Abends sein. Der 62-jährige Clooney engagiert sich stark: Gemeinsam mit seiner Frau und Anwältin Amal hat er die „Clooney Foundation for Justice“ gegründet. Angekündigt werden auch der Menschenrechtler und internationale Botschafter der Postcode Lottery Group, Professor Muhammad Yunus, sowie die UNHCR-Botschafterin Yusra Mardini.

Erst smarter Arzt, dann als Gauner zum Weltstar

Neben Clooney, der bekannt wurde er als smarter Arzt in der Erfolgsserie „Emergency Room“ und mit Hollywood-Blockbustern wie etwa der „Ocean’s“-Reihe zum Weltstar wurde, kommt unter anderem am 24. Mai auch die Düsseldorfer Schauspielerin Jenny Jürgens zur Gala. Am Mikrofon wird Kai Pflaume sein, der die Charity Gala schon im Vorjahr im Areal Böhler moderiert hat.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf