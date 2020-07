Gewerkschaften wollen mehr Hilfe für Düsseldorfer Kaufhäuser

Düsseldorf. Ein Brief an Düsseldorfs OB Thomas Geisel und die Fraktionsvorsitzenden soll den Druck erhöhen. Die Linke kritisiert den Benko- Deal.

Die Gewerkschaften machen immer mehr Druck auf die Politik in Sachen Kaufhof/Karstadt. Für die Beschäftigten und ihre Familien seien die Folgen, die die Schließungen der Standorte von Karstadt und Kaufhof mit sich bringt, noch nicht absehbar, sagt die DGB-Vorsitzende in Düsseldorf Sigrid Wolf.

Neben Kündigungen auch noch weitere Folgen

In einem gemeinsamen Brief mit dem Betriebsratsvorsitzenden von Kaufhof, Wolfgang Grabowski, und der Verdi-Geschäftsführerin Stephanie Peifer, an Oberbürgermeister Geisel und die Fraktionsvorsitzenden im Rathaus, konkretisieren sie ihre Forderung: Sie wollen, dass der Standort – und die damit verbundenen Arbeitsplätze – erhalten bleiben und nicht wie geplant Ende Oktober wegfallen. Der Kahlschlag wäre auch für die neu entstehende Erweiterung der Einkaufstraße eine extreme Schwächung und die ursprünglich geplante Belebung dieses Abschnittes würde eher zu einer Verödung beitragen, heißt es in dem Brief. Neben dem Einzelhandel und der Gastronomie, dessen Existenz dort auch bedroht wären, würde sich auch die „Immobilienwertstellung deutlich verschlechtern“.

Politik soll mehr Unterstützen

„Wir bekräftigen unsere Erwartung an die Stadtspitze, den Stadtrat und alle demokratischen Parteien dieser Stadt, die volle politische Unterstützung zu erhalten. Die Standorte müssen als Ankerpunkte der Schadowstraße erhalten bleiben“, heißt es in dem Brief weiter. „Im Sinne der Beschäftigten, aber auch zum Erhalt der Attraktivität der Schadowstraße, ist es aus unserer Sicht wichtig, dass an mindestens einem Standort weiter Handel stattfindet, und die betroffenen Kollegen eine Weiterbeschäftigungsgarantie erhalten.“

Es geht nur um hohe Profite

Die Düsseldorfer Linken halten den „Kaufhäuser-Deal“ zwischen Oberbürgermeister Geisel und Investor Benko indes für eine schlechte Vereinbarung. „Erst hat Benko Galeria Karstadt Kaufhof ausbluten lassen, jetzt will er die Notsituation in einen Vorteil für die Immobiliensparte seiner Signa-Gruppe verwandeln“, meint Lutz Pfundner, Sprecher der Linken-Ratsfraktion. „Dabei benutzt Benko die Zukunft der Beschäftigten als Druckmittel: Nur wenn die Stadt dem 200 Meter hohen Hochhaus zustimmt, will er auf betriebsbedingte Kündigungen in den drei zur Schließung vorgesehenen Häusern verzichten. Diesen Handel zwischen Benko und Geisel sehen wir äußerst kritisch.“ Benko ginge es hauptsächlich darum, mit seinen Immobilien möglichst hohe Profite zu erzielen. „Wenn Geisel darauf eingehen will, muss es einen Erhalt aller Arbeitsplätze geben und Garantien für den Warenhaus-Standort Düsseldorf“, so Pfundner.

Arbeitsplätze müssen erhalten bleiben

Helmut Born, ehemaliger Betriebsratsvorsitzender des Kaufhof Am Wehrhahn und Linke-Kandidat zum Stadtrat, ergänzt: „Der Hinweis, dass den Beschäftigten eine Perspektive für das neue KaDeWe im Carsch-Haus 2022 eröffnet werden soll, ist ein schlechter Witz. Die Beschäftigten der Kaufhäuser müssen ihre Arbeitsplätze behalten.“