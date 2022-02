Kinderhospiztag Grüne Bänder an städtischen Autos und Bussen in Düsseldorf

Düsseldorf. Stadt und Rheinbahn machen mit der Aktion auf die Kinderhospizarbeit in Düsseldorfaufmerksam.

Anlässlich des 16. bundesweiten „Tages der Kinderhospizarbeit“ am Donnerstag, 10. Februar, werden in Düsseldorf rund 120 Einsatzwagen von Feuerwehr und Rettungsdienst sowie 200 weitere Fahrzeuge des städtischen Fuhrparkes mit grünen Bändern versehen. Zudem werden zahlreiche städtische Bedienstete die grünen Bänder an ihre Privatfahrzeuge knüpfen. Auch 497 Busse der Rheinbahn werden mit der grünen Schleife geschmückt und sind am Donnerstag im gesamten Streckennetz unterwegs. Die Rheinbahner in den Werkstätten werden die Schleifen in der Nacht zu Freitag anbringen.

Unterstützung für Kinderhospizarbeit

Stadt, Feuerwehr und Rheinbahn unterstützen so mit weiteren Partnern aus Düsseldorf den Verein Ambulanter Kinder- und Jungendhospizdienst Düsseldorf (AKHD). „Mit der Aktion wird auf die Kinderhospizarbeit aufmerksam gemacht und die Solidarisierung mit der ehrenamtlichen Arbeit gefördert“, heißt es bei der Stadt.

Kinder- und Jungendhospizdienst Düsseldorf arbeitet seit 2007

Viele der mehr als 50.000 in Deutschland lebenden Kinder und Jugendlichen mit verkürzter Lebenserwartung werden mit ihren Familien durch ambulante Kinder- und Jugendhospizdienste und stationäre Kinder- und Jugendhospize begleitet. In Düsseldorf leisten dies der AKHD und das Kinder- und Jugendhospiz Regenbogenland. Das Angebot des AKHD, der bereits seit 2007 besteht, ist jedoch vielen Menschen in Düsseldorf nicht bekannt. Der Verein steht ab der Diagnosestellung bis über den Tod des Kindes hinaus mit geschulten Begleitern verlässlich an der Seite der Familien, um sie im Alltag zu entlasten und ihnen in schweren Zeiten beizustehen. Er wird derzeit durch 52 ehrenamtliche Helfende unterstützt, die derzeit 29 Familien mit einem lebensverkürzt erkrankten Kind begleiten. Obwohl die Zahl der Helfenden zunächst hoch erscheint, ist häufig noch mehr Unterstützung notwendig, um betroffene Familien vollumfänglich begleiten zu können.

Regenbogenland unterstützt Familien

Ein weiterer wichtiger Baustein in der Unterstützung von Familien ist das Kinder- und Jugendhospiz Regenbogenland in Düsseldorf-Gerresheim. Es bietet Betreuungsmöglichkeiten für Kinder mit einer unheilbaren Erkrankung oder einer verminderten Lebenserwartung aufgrund einer schweren Behinderung. Hier können die Familien und Kinder Trost und seelische Unterstützung erhalten.

