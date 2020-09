Grünen-Chef Habeck besucht Düsseldorfer Schadowplatz

Düsseldorf. Die Düsseldorfer Grünen holen Bundesprominenz in die Stadt, Freie Wähler und Tierschutz hier säubern den Hofgarten.

Zwei Tage vor der Kommunalwahl holte sich Stefan Engstfeld noch einmal prominente Unterstützung an seine Seite. Der Bundesvorsitzende der Grünen, Robert Habeck, kam Freitagabend zum Endspurt des Wahlkampfs zu dem Düsseldorfer Oberbürgermeister-Kandidaten auf den gut besuchten Schadowplatz in der Innenstadt. Mit im Gepäck hatte Habeck ein gutes Gefühl für den Wahl-Sonntag: „Ich erhoffe und erwarte ein starkes Ergebnis der Grünen.“

Habeck will Engstfeld als ersten OB der Grünen in Düsseldorf

Es sei kein Geheimnis, dass er sich jetzt Engstfeld als ersten Düsseldorfer Oberbürgermeister wünscht und in einem Jahr bei der Bundestagswahl in die Regierung gewählt werden möchte. Der Wähler solle vor seiner Stimmenabgabe kurz alle Argumente sacken lassen, dann an Wünsche, Hoffnungen und Ideale denken, die Politik verkörpern soll: „Wenn Sie dann die Augen öffnen, bin ich mir sicher, dass Sie das Kreuz an der richtigen Stelle machen“, sagte Habeck.

Torsten Lemmer und Margarete Bonmariage säubern den Hofgarten. Foto: oH

Spitzenkandidaten reinigen den Hofgarten

Weniger in der Öffentlichkeit, dafür tatkräftig zeigten sich am Freitag unterdessen die beiden Spitzenkandidaten zur Ratswahl, Margarete Bonmariage (Tierschutz hier!) und Torsten Lemmer (Freihe Wähler): Sie haben vier Stunden im Hofgarten Müll entsorgt. Für Samstag, 12. September, den tag vor der Kommunalwahl, unterstützen sie die Aktion von „Peta 2 Streetteam“, die sich ab 11 Uhr am Schwanenhaus zur Hofgarten-Säuberung bis 17 Uhr treffen. (gaa/gömi)